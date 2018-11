Jovem judoca suzanense participará de estágio na seleção brasileira

A atleta suzanense Alline da Silva, de 14 anos, ficou em segundo lugar na seletiva nacional de judô, na categoria Sub-18, disputada na cidade de Canoas (RS), e se classificou para participar de um programa de estágio internacional com a seleção brasileira, em fevereiro do ano que vem, na Espanha. A adolescente é aluna das aulas da modalidade oferecidas pela Prefeitura de Suzano em parceria com a Associação Kyoei de Judô, na Vila Urupês.

Ainda que a jovem judoca já indicasse que poderia alçar voos mais altos, segundo seus treinadores, o resultado é mais surpreendente pelo fato de ter lutado em uma categoria acima da sua (Sub-15), com adversárias mais velhas. Além disso, Alline também participará do Meeting de Base, competição que ocorrerá em São Paulo, em 2019, e dará aos melhores colocados o direito de disputar a segunda fase do programa de estágio com a seleção brasileira, desta vez na Alemanha.

A seletiva nacional foi realizada em Canoas nos dias 2 e 3 de novembro (sábado e domingo) e reuniu cerca de 400 atletas de judô de nove categorias oriundos de todos os estados brasileiros. Alline estava acompanhada de familiares e da professora e treinadora Vanesa Billard. Ela competiu no sábado (3), na categoria Sub-18, e enfrentou quatro adversárias (sendo três delas mais velhas) do Ceará, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Pernambuco.

“A Alline vem sendo a melhor nas competições de que participa na categoria Sub-15. Sabíamos que seria difícil agora por ser uma seletiva onde só estavam os melhores de todo o Brasil e também porque disputava com atletas maiores, na categoria Sub-18. Mas ela foi extraordinária e tem chances de ir ainda mais longe”, destacou a professora e treinadora Vanessa Billard.

A seletiva nacional não tem pódio para premiações, mas é importante porque estabelece um ranking. A partir dessa classificação, os quatro melhores posicionados são chamados para disputar outras competições, como o Meeting de Base, nos dias 2 e 3 de fevereiro do ano que vem, em São Paulo. Da mesma forma, nessa futura competição, se ela se manter bem ranqueada, poderá participar da segunda fase do programa de estágio com a seleção brasileira, entre 17 e 27 de março de 2019, na Alemanha.

Antes disso, porém, ela já está garantida na primeira etapa, prevista para ocorrer de 10 a 20 de fevereiro, na Espanha. Este programa de estágio é uma forma de a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) descobrir novos talentos que possam se tornar atletas profissionais e lutar pelo País em diversas competições oficiais. “Agora, inclusive, a Alline está em busca de patrocínios para ajudá-la com a viagem à Europa, já que os custos ficam por conta de cada atleta que participará”, explicou Vanessa.