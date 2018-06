Jovem pivô João Pedro reforçará garrafão do Mogi Basquete

A diretoria do Mogi Basquete anunciou mais um reforço para a temporada 2018/2019 na tarde desta terça-feira (26). O jovem pivô João Pedro Demétrio, de 23 anos e 2m08 de altura, vai reforçar o garrafão mogiano no próximo ano. Jay, como também é conhecido, foi formado nas categorias de base do Franca Basquete. Na última temporada, defendendo o time francano no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o pivô atuou em média 10, 3 minutos, com 3,8 pontos e 2,8 rebotes anotados por jogo.

“Jogar em Mogi será uma experiência única. Eu estou muito feliz de poder mostrar meu trabalho da melhor forma e a prioridade é treinar com um treinador com o histórico do Guerrinha. Só tenho a agradecer pela oportunidade e espero trazer muitas alegrias para o torcedor mogiano. Será uma temporada muito diferente para mim, pois é um novo ciclo. Espero colher bons frutos nesta temporada. Boa parte da torcida pode até não me conhecer por eu ser novo e não jogar muito tempo em Franca, mas sou um cara que vou ter o comprometimento máximo todos os dias. Espero trazer bastante conquistas para Mogi nesta temporada”, destaca o recém-contratado.

O técnico Guerrinha destaca a qualidade do jovem pivô e a importância do atleta para o revezamento da equipe na próxima temporada. “O João Pedro é um dos destaques da nova geração de pivôs do Brasil. É um cinco, que joga muito bem de costas para o cesto e vai muito bem no rebote. É um jogador que tem muitos recursos técnicos, tem arremesso de meia distância e foi muito trabalhado na base de Franca, disputando títulos na Liga de Desenvolvimento e participando no revezamento do adulto. É um jogador de seleção brasileira em todas as categorias dele. Com certeza, vai nos ajudar muito não só no revezamento, mas no desenvolvimento da equipe na próxima temporada”, pontua o treinador.

Além da chegada de Jay, o Mogi das Cruzes/Helbor conta com os reforços do armador argentino Enzo Cafferata e do ala-pivô Luis Gruber e dos alas Shamell Stallworth e Guilherme Filipin, os alas-pivôs Fabricio Russo e José Carlos, e o ala-armador Guilherme Lessa, que renovaram com a equipe por mais uma temporada.

O trabalho de pré-temporada começará com exames físicos no dia 4 de julho, no NAR (Núcleo de Alto Rendimento Esportivo), em São Paulo. Os treinos táticos e técnicos no Ginásio Hugo Ramos iniciam no dia 5. A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 28 de julho, às 19h, contra a Liga Sorocabana/Uniso, fora de casa. A estreia no Hugão será no dia 4 de agosto contra o América, às 19h.