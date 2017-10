Judô de Poá conquista medalhas em competição de Mogi das Cruzes

A delegação de Poá conquistou bons resultados durante o Campeonato Central da 10ª Delegacia da Federação Paulista de Judô (FPJ), que foi realizado neste domingo (22), em Mogi das Cruzes. Ao todo, a cidade poaense foi representada por 50 atletas, que saíram da competição com medalhas.

“Esses atletas participaram da primeira competição, já que é a turma de iniciantes do Judô da Secretaria de Esportes de Poá. Por ser a primeira disputa deles, estão de parabéns. Reforçando que os poaenses foram elogiados pela postura e bravura durante as lutas”, comentou o sensei Eduardo Alfenas.



Ele acrescentou que os atletas da cidade têm idade de 6 a 15 anos. “Temos uma equipe nova e muito disciplinada, que está no caminho para colher ótimos frutos para o Judô poaense”, completou.



Karatê

A equipe de karatê da Secretaria de Esportes de Poá (SESP) conquistou bons resultados na final do Campeonato Brasileiro, que foi realizado em Salvador (BA). Foram garantidas cinco medalhas na disputa. Erick Sato (PCD) e Antonio Donizete ganharam ouro (master D); Rodrigo Rossi (PCD), Stefany Cerqueira (Sub 21) e Nicolas Silvio conquistaram bronze. Felipe Lins chegou as finais e está entre os melhores do País.



Segundo o técnico da equipe poaense, Douglas Santos, foi um orgulho acompanhar os atletas poaenses na grande final do Campeonato Brasileiro de Karatê. “Ter cinco deles subindo ao pódio é uma honra e uma conquista maravilhosa para a cidade”.



Torneio de Tênis

No último dia 15 de outubro Poá recebeu o 1º Torneio Feminino de Tênis “Outubro Rosa”. Participaram da disputa nove tenistas, das cidades de Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e São Paulo. Cassia (Poá) foi a campeã; Beatriz (Poá) ficou com a segunda colocação; e Tais (Ferraz) e Samara (Ferraz) ficaram na terceira e quarta posições, respectivamente.