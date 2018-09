Judoca Marco Aurélio Trinca morre aos 53 anos

O judoca suzanense Marco Aurélio Trinca faleceu aos 53 anos no final da tarde desta segunda-feira (24). Ele veio a óbito depois de ter treinado em uma academia em Suzano. Parentes e amigos próximos do lutador afirmaram que a morte foi de infarto fulminante. O velório está marcado para esta terça-feira (25), às 16 horas, no Ginásio Paulo Portela, o Portelão.

Pessoas que estavam próximas, quando ele sofreu o infarto, tentaram reanimar Trinca. O atleta chegou a ser socorrido até o Hospital Santa Maria, em Suzano, mas já chegou sem vida a unidade.

Neste ano, Trinca havia conquistado o recente título do IV Open Veteranos 2018, além de ter sido campeão do Sul-Americano e Pan-Americano Master de Judô, pelo Palmeiras, na Argentina.

Conforme publicado pelo DS em 2016, em oito participações no mundial, Trinca obteve grandes resultados na maioria.

Logo no primeiro ano, em 2001, nos Estados Unidos, o suzanense demonstrou grande habilidade e uma ótima entrada no campeonato, o qual se sagrou campeão. Também subiu ao lugar mais alto do pódio em 2003, no Japão, e 2012 também nos Estados Unidos. Em 2002 na Irlanda do Norte, venceu em 3º lugar. No Brasil, em 2007, ficou em 3º lugar só que por equipe. O judoca conquistou duas pratas, sendo na Hungria (2010) e Abu Dhabi (2013). Em 2014, na Espanha, o atleta se machucou e não se classificou. E a vitória de bronze em 2015, em Amsterdam, na Holanda.