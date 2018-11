Judoca mogiana conquista Pan e Sul-Americano no Equador

A atleta mogiana Talita Yukari Uemara Chiao, de 11 anos, foi campeã nos Campeonatos Pan-Americano e Sul-Americano. As disputas, pela categoria sub-13 (super ligeiro), ocorreram em Guaiaquil, no Equador. Agora, a judoca deve se dedicar ainda mais nos treinos para continuar trilhando uma trajetória promissora no esporte.

Mesmo tão jovem, a mogiana ostenta um currículo de invejar. Aos 6 anos, ela começou a carreira no esporte, tendo destaques em torneios infantis. Desde então, a pequena ganhou experiência e conquistou quatro vezes o Campeonato Paulista e a Copa São Paulo; o Campeonato Brasileiro Região-5; Campeonato Brasileiro; e o bicampeonato Meeting Interestadual Interclubes, em Itají, Santa Catarina.

Sheung Kam Costa Chiao é pai e treinador de Talita. Segundo ele, a filha dedica 2 horas por dia para os treinos. "Ela tem pretensão em crescer na carreira. Por isto, foca nos treinos. Mesmo jovem, ela disputa com atletas maiores que ela, por exemplo, a sub-13".

O responsável pela Academia de Judô Chiao frisou que, futuramente, a filha deve disputar o mundialito de judô - categoria especial para crianças. "Mesmo que tenha sido campeã no Pan e Sul-Americano, ela precisará vencer outras competições para, no futuro, competir", destacou.

Academia

Sheung revelou que deve abrir uma academia na metade de dezembro, em Suzano. "A gente vai ter uma filial lá no Parque Maria Helena, na Rua Anita Garibaldi. Há tantos atletas em potencial na região, então, a gente poderá descobrir tantos outras revelações".