Judoca suzanense fatura título brasileiro e vai à seletiva para torneio internacional

Pela terceira vez consecutiva, a suzanense Alline Silva faturou o título do Campeonato Brasileiro de Judô Região V, em Brusque (SC), no último domingo (14), na categoria Sub-18 Super Ligeiro. Ela é aluna das aulas oferecidas pela Prefeitura de Suzano por meio da Associação Kyoei de Judô, na Vila Urupês, e vem se destacando em competições e eventos da modalidade, inclusive no exterior.

A mais recente conquista garantiu à atleta o direito de participar do 2º Campeonato Brasileiro Escolar Combat Games, que ocorrerá até domingo (21), em Brasília, e que será também uma seletiva para o Campeonato Mundial Combat Games, de 16 a 21 de junho, em Budapeste, na Hungria. Alline embarca nesta quinta-feira (18) para a capital federal e entrará no tatame no sábado (20).

De acordo com Vanessa Billard, treinadora e professora das aulas em Suzano, a jovem atleta tem se destacado bastante, tanto que, além das competições, foi chamada para participar de estágios com a seleção brasileira em duas oportunidades, na Espanha e na Alemanha, e foi convocada para uma terceira vez, agora em Portugal, em data ainda a ser marcada neste ano.

Além de Alline, outros alunos de judô da Prefeitura de Suzano também tiveram bons resultados recentemente. Dos 13 inscritos, de 9 a 18 anos, para participar da primeira fase do Campeonato Paulista, dez se classificaram no último sábado (13), em Mogi das Cruzes. Eles se juntarão a outros 11 atletas da cidade que disputarão a segunda etapa do torneio, que ocorrerá no dia 11 de maio (sábado), em Santa Isabel.

“Estamos crescendo bastante e conseguindo descobrir vários talentos para o esporte. O resultado disso é que a procura pelas aulas de judô da Prefeitura de Suzano tem sido grande, e isso é muito importante. As matrículas podem ser feitas durante o ano todo”, disse Vanessa.

Interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Monsenhor Nuno, 130 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. É necessário apresentar atestado médico, comprovante de endereço, documento de identidade e duas fotos 3x4. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886.