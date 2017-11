Judocas suzanenses conquistam títulos no Campeonato Brasileiro

Dois atletas suzanenses conquistaram títulos no Campeonato Brasileiro de Judô. Um deles é a lutadora Alline Cristina da Silva, de 13 anos, que se sagrou vice-campeã após disputar o torneio no final de outubro em Fortaleza, na Arena Olímpica do Nordeste, pela categoria Sub-15 Ligeiro. Outro atleta e sensei que também conquistou o vice-brasileiro no mesmo dia, porém em Itapecerica da Serra, foi o Valmir dos Santos Gomes, o Ney, pela categoria Master Pesado.

Lutadora na cidade desde pequena e sempre se destacando nos campeonatos de alto rendimento, mesmo ainda jovem já coleciona muitos títulos na modalidade. Entre alguns deles estão de Campeonato Paulista, Copa São Paulo e Sul Brasileiro.

A treinadora de Alline, Vanessa Billard, destacou que o título é fruto de um trabalho muito duro que a atleta vem realizando ao longo dos últimos anos. “Ela vem atuando para isso. Começou desde os seis anos comigo. Primeiro ano de federada, a atleta já trouxe um título do Paulista. Agora, todo ano ela traz algum. No brasileiro, ela começou há pouco tempo e vem obtendo ótimos resultados. Tem grande chance de ir longe, ainda mais pela dedicação que tem nos tatames”, enfatizou.

Já Ney, durante a carreira na modalidade, conquistou paulistas, brasileiros e outros títulos nacionais.

Os dois atletas são da Associação de Judô Kyoei de Suzano, um pólo em parceria com a Prefeitura, onde as aulas de lutas são gratuitas. Os treinos dos lutadores de alto rendimento acontecem todos os dias. De segunda, quarta e sexta-feira, são a todos os alunos. A entidade fica no Jardim Colorado a atualmente atende 150 pessoas. Os interessados em participar da associação devem se inscrever no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão.