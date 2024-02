Julgamento de Daniel Alves por agressão sexual começa na Espanha

O julgamento do ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves, de 40 anos, acusado de agredir sexualmente uma mulher no banheiro de uma boate de Barcelona em 2022 começa nesta segunda-feira (5). Três juízes devem supervisionar o caso que deve durar três dias no tribunal mais alto de Barcelona.

O lateral-direito foi preso em janeiro de 2023, desde então está em prisão preventiva na cidade.

O ex-jogador negou inicialmente que teve qualquer encontro sexual com a mulher, ele disse que não conhecia. Mas, anteriormente, ele confirmou que teve relações sexuais consensuais com ela, e acrescentou que havia negado no começo para proteger o seu casamento.

Um promotor público na Espanha está pedindo à justiça que Daniel pague uma pena de nove anos de prisão e uma indenização de 150 mil euros (R$ 807 mil) à mulher. Deverá ser recolhido o depoimento de Daniel Alves, da suposta vítima e de cerca de 30 outras pessoas.

A mulher irá depor por trás de uma tela, e na gravação do julgamento, sua voz e imagem serão distorcidas para proteger sua identidade.