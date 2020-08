Jundiapeba receberá maior campo de society da cidade

Jundiapeba receberá o maior campo de futebol society da cidade por meio do projeto Bola na Rede, uma iniciativa da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

O prefeito Marcus Melo (PSDB) assinou na manhã de sexta-feira (14) a autorização para a abertura do processo de licitação para o campo de grama sintética da Praça da Liberdade, que terá 4,2 mil m2. O projeto tem como objetivo implantar e revitalizar campos de futebol em bairros da cidade.

“Quando a gente consegue avançar e trazer melhorias para os bairros, sabe o quanto isso muda a vida das pessoas. Buscamos sempre melhorar e oferecer qualidade de vida para as pessoas. Esta será o maior campo de sintética da cidade, entregue pelo projeto Bola na Rede”, disse o chefe do executivo, que estava acompanhado pelo vice-prefeito Juliano Abe (MDB).

Além do gramado, o espaço receberá alambrado e iluminação. “A Praça da Liberdade já é um equipamento muito utilizado e este era um pedido da comunidade. Nossos campos do Bola na Rede têm em média 1 mil m2 e este será o maior com 4,2 mil m2”, disse o secretário de Esportes, Nilo Guimarães. O investimento é de aproximadamente R$ 500 mil.

O projeto Bola na Rede tem como objetivo implantar e revitalizar campos de futebol em bairros da cidade. Foram entregues 12 campos. Além do espaço para a prática do futebol, a iniciativa também conta com complexos esportivos que oferecem outras estruturas de lazer e prática esportiva, de acordo com as características dos locais. Outro benefício do projeto é a revitalização de áreas públicas.

Nesta sexta-feira (14/08), Jundiapeba recebeu uma nova creche, o CEIM Prof. João Gualberto Mafra Machado com capacidade para atender 200 crianças em período integral. Também foi entregue a cobertura e a revitalização da quadra poliesportiva do Centro Esportivo de Jundiapeba.