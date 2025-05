Justiça afasta Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), afastou Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (15).

Na decisão, o vice-presidente da entidade, Fernando Sarney, é nomeado como interventor. Ele deve convocar novas eleições "o mais rápido possível".

O magistrado escreve que declara "nulo o acordo firmado entre as partes, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação de assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido por Coronel Nunes".

Fernando Sarney, vice-presidente nomeado como interventor, rompeu politicamente com Ednaldo e faz parte da oposição. Ele não integrou a chapa da reeleição do presidente. Seu mandato como vice vai até março de 2026.

Foram feitos dois pedidos ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a saída de Ednaldo do cargo. O argumento da deputada Daniela do Waguinho e do próprio Fernando Sarney era de que foi falsificada a assinatura de Coronel Nunes, ex-presidente da CBF. Há um laudo pericial indicando que a assinatura foi falsificada.

O documento, assinado por cinco dirigentes, encerrou a ação questionando o processo eleitoral da entidade e permitiu o pleito, que manteve Ednaldo Rodrigues na presidência. A votação aconteceu em março. O argumento é que, caso a assinatura seja falsa, o documento perde a validade.