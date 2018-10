Karatê de Poá conquista medalhas no Campeonato Brasileiro

Os atletas de Poá conquistaram seis medalhas (Um ouro, duas pratas e três bronzes) na etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê, em Belo Horizonte (MG). A competição teve início no último dia 16 e segue até 21 de outubro. O evento é uma organização da Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

Poá garantiu medalhas com Arlinda Matos, com ouro e bronze; Cinara Castelani com prata e bronze; e Antonio Donizete com prata e bronze. “Conquistamos seis medalhas e estamos muito orgulhosos pela dedicação e força de vontade dessa galera. Karatê de Poá fazendo bonito na final do Brasileiro 2018”, disse o professor e técnico, Douglas Santos.

TÊNIS DE MESA

Poá realizou no dia 14 de outubro, na Praça de Eventos, o Torneio Raquetadas para o Sucesso, uma parceria com o Grupo Kenzen de Tênis de Mesa (um dos maiores do Brasil).

Participaram da disputa 180 alunos de escolas públicas de Poá e região em oito categorias diferentes, tudo com inscrições gratuitas. Dois atletas da seleção brasileira da modalidade, Eduardo Tomoike e Gustavo Yokota, estiveram na competição fazendo demonstrações e confraternizando com todos.