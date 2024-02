Laecio Aquino deixa o comando do Usac

Laecio Aquino não é mais técnico do União Suzano Atlético Clube (Usac). A saída foi comunicada nas redes sociais do clube na manhã desta segunda-feira (5). O técnico interino será Leandro Esquerda.

De acordo com a nota oficial do Usac, o técnico pediu desligamento no último fim de semana. "Ele estava no Javali desde a temporada passada, acumulando 25 partidas e sendo um dos responsáveis pela classificação para a segunda fase da Série A3", disse a nota.

O técnico agradeceu o União Suzano em suas redes sociais. "Sou muito grato ao clube pela confiança e oportunidades neste período. Me dediquei diariamente para a evolução da equipe, mas acredito que é o momento de um novo ciclo para os dois. Faço questão de agradecer todos os profissionais, atletas e staff que estiveram comigo. Desejo muito sucesso ao União Suzano na sequência. Sigo na torcida".

Laecio deixa o Usac em 4º lugar na Série A3 de 2024, com duas vitórias, um empate e uma derrota, somando sete pontos nos primeiros quatro jogos. Foram dez gols marcados e seis sofridos