Levantador de peso suzanense supera lesão e é campeão mundial

O levantador de peso suzanense Arnaldo Bizinha, de 76 anos, superou uma lesão no manguito rotador, conjunto de músculos que dá estabilidade ao ombro, e se sagrou campeão mundial neste fim de semana. A conquista aconteceu durante o Mr Olympia Brasil, maior evento de fisiculturismo e nutrição esportiva do país.

Arnaldo Bizinha competiu no supino com outros atletas com mais de 70 anos e conquistou o título. É a 3ª vez que vence o campeonato: antes havia ganhado em 2013 e 2014.

O levantador de peso explicou que tem feito um tratamento específico no ombro para não precisar passar por cirurgia. “Está bem comprometido, mas eu estou fazendo um treinamento específico para não precisar ir para cirurgia, porque se for para cirurgia minha carreira acaba e eu sinto que não chegou a hora. Estou reforçando a musculatura e isso me fez ser campeão”, explicou.

Com mais de 40 títulos ao longo de sua carreira, a próxima competição de Arnaldo deve ser apenas no início do ano que vem, no Campeonato Paulista. “Ano que vem pretendo competir o Paulista, Brasileiro, Sul-Americano e Mundial. Vou ficar parado por enquanto, recuperar meu ombro 100% para poder competir no início de 2026”, disse.

Arnaldo ainda explicou como consegue competir e ser campeão aos 76 anos. “Treinamento adequado, alimentação adequada, sem utilizar substâncias proibidas porque isso acaba com o rim e fígado. Muitos fisiculturistas morrem por isso”.

O atleta chegou a ficar dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com trombose, em 2021, decorrente da Covid-19. No ano seguinte, voltou a competir. “Toda vez que ganho um título, é como um renascimento. Fiquei na UTI entre a vida e a morte. Minha sensação é de renascer sempre que venço”, contou Arnaldo.

Agradecimentos

O levantador de peso fez agradecimentos aos apoiadores que tem: Posto de Óleo Suzano, que ajuda com gastos em competições, e o vereador Márcio Malt, “um dos principais incentivadores”, de acordo com Arnaldo, além de outros vereadores.

“Sempre que tem alguma homenagem para mim, como o Título de Cidadão Suzanense e as moções de aplausos que recebi, é aprovado por unanimidade. Os vereadores têm meu respeito e admiração”, continuou.

Além disso, Arnaldo também agradeceu a homenagem feita por Marcos Ferrari e Sandro Ueno, atletas de Strongman de Mogi das Cruzes. “Fui homenageado por eles, fiquei muito feliz e emocionado. Ganhei uma medalha. São amigos, campeões e que admiro muito”, finalizou Arnaldo.