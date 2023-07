Líder Botafogo mostra força e arranca empate com Santos no Brasileiro

Após ver o Santos abrir uma vantagem de dois gols, o Botafogo mostrou força para arrancar um empate de 2 a 2 com gols marcados nos últimos momentos do jogo disputado na Vila Belmiro. A partida, válida pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, teve transmissão da Rádio Nacional.

Com a igualdade fora de casa, o Alvinegro chegou aos 40 pontos, com 11 de vantagem sobre o vice-líder Grêmio, que bateu o Atlético-MG no último sábado (22). Já o Peixe chegou aos 17 pontos, na 14ª colocação.

Mesmo atuando em uma Vila Belmiro vazia, por causa de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa de confusão em partida com o Corinthians, o Santos mostrou eficiência para abrir o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Jean Lucas lançou Marcos Leonardo, que se livrou de Adryelson antes de bater forte para superar o goleiro Lucas Perri.

Atrás no marcador, o Botafogo partiu para cima na etapa final. Com isso, o líder passou a dar espaços para o rápido ataque do Peixe, que chegou ao segundo em jogada de contra-ataque aos 35 minutos. Lucas Lima tabelou com Mendoza e tocou com Marcos Leonardo, que voltou a mostrar que estava com o faro de gol em dia.

Mas o Alvinegro de General Severiano não queria ver sua longa sequência de invencibilidade ser quebrada (com este empate chegou a sete partidas). Assim, aos 38 minutos a estrela do artilheiro Tiquinho Soares brilhou para o Botafogo descontar. Três minutos depois Marçal bateu escanteio e Adryelson finalizou de cabeça para dar números finais ao confronto.

Outros resultados:

Bragantino 0 x 0 Internacional

Cruzeiro 0 x 1 Goiás

Vasco 0 x 2 Athletico-PR