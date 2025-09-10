Líder do Estadual, Suzano enfrenta Viapol Vôlei em São José nesta 5ª feira

Líder do Campeonato Paulista, o Suzano Vôlei vai a São José dos Campos (SP) nesta quinta-feira (11/09) para seu primeiro clássico regional na temporada, contra o Viapol Vôlei. A partida, prevista para às 19h30, na Farma Conde Arena, é válida pela 4ª rodada do Estadual e terá transmissão ao vivo e com imagens no canal Torcida Brasileira TV, no YouTube (youtube.com/@torcidabrasileiratv).



Com três vitórias em três jogos, o time treinado pelo técnico Cezar Douglas ocupa a liderança geral da 1ª fase do Estadual com nove pontos e, em caso de vitória, ficará a um ponto de conquistar a classificação antecipada para as semifinais do Paulista por meio de suas próprias forças. Para isso, o time que venceu Mogi Vôlei, Atibaia e Praia Grande nas rodadas inaugurais precisará derrotar o Viapol em seus domínios e, para os torcedores mais supersticiosos, o retrospecto é favorável.



Nas últimas quatro vezes em que se enfrentaram, o Clube do Alto Tietê levou a melhor sobre o time do Vale do Paraíba. A última delas, inclusive, foi no palco do confronto desta quinta-feira, onde o Suzano derrotou os são-joseenses na última rodada da Superliga 2024/25 por 3 sets a 0. Já nesta temporada, os times se encontraram em duas partidas amistosas durante o período de preparação para o Paulista 2025, com uma vitória suzanense e um empate, ambas em atividades de quatro parciais. Agora, o encontro local vale três pontos na luta por uma vaga no mata-mata do principal estadual do Brasil.



Para Cezar, o confronto contra o Viapol será fundamental não apenas para efeito de tabela, como também para identificar a evolução de sua equipe. “Este é o primeiro jogo oficial do ano contra uma equipe de primeira divisão. Ainda que tenhamos vencido eles (São José) e o Minas na pré-temporada, agora, este é um outro cenário, de maior competitividade. Estamos trabalhando bem ao longo dessa semana e acredito que, mesmo fora de casa, temos totais condições de conseguir um resultado positivo nesta noite”, pontuou.



