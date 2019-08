Lista de sorteados para aulas na piscina do Parque Max Feffer será divulgada nesta 6ª

A lista dos contemplados com 780 novas vagas para aulas de natação e hidroginástica na piscina do Parque Municipal Max Feffer poderá ser conferida no próprio local a partir desta sexta-feira (16), quando também terá início o prazo para matrícula. Os nomes foram definidos pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano durante sorteio público dos inscritos realizado na quadra do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, na noite desta terça-feira (13).

Foram colocadas à disposição 528 vagas para hidroginástica, 198 para natação adulto e 54 para natação infantil, em todos os períodos (manhã, tarde e noite). As matrículas dos sorteados poderão ser feitas até o dia 16 de setembro, na piscina do Parque Municipal Max Feffer, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. É necessário apresentar duas fotos 3x4, cópia do RG, cópia do comprovante de residência de Suzano e atestado médico. “A nossa expectativa é de que as aulas comecem ainda em setembro”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior.

Este foi o segundo sorteio realizado pela Prefeitura de Suzano em menos de um mês. Da mesma forma como ocorreu no anterior, o evento desta terça-feira foi conduzido pelo próprio secretário, que leu o nome e o número de inscrição de cada pessoa sorteada, com a participação do público presente. Os selecionados estavam entre os inscritos para o primeiro sorteio que não haviam sido contemplados. Naquela oportunidade, em 22 de julho, eram 607 vagas para aulas de natação e hidroginástica na piscina do Portelão, com 3,4 mil inscrições.

O Parque Municipal Max Feffer está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 4746-1886 e 4746-2539.