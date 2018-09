Lutador de Ferraz lança vaquinha online para disputar European IBJJF Jiu-Jitsu Championship

O lutador da cidade de Ferraz de Vasconcelos, Thiago Almeida, 19 anos, lançou uma “vaquinha” na internet para tentar pagar as despesas para a disputa do European IBJJF Jiu-Jitsu Championship. A competição, uma das principais da modalidade no Mundo, será realizada em Lisboa, em Portugal, em janeiro de 2019.

O custo estimado pelo atleta, para conseguir viajar para Portugal, é de R$ 4 mil. “Tenho que pagar as passagens, hospedagem, alimentação, entre outros gastos e por isso decidi lançar essa campanha e espero conseguir levantar os recursos e representar minha Pátria nesta grande competição internacional”, explicou Thiago. As pessoas podem contribuir com a campanha acessando o link https://goo.gl/QPjiC2

De acordo com o lutador, na competição em Portugal ele disputará na faixa azul, até 76 kg. “Venho registrando importantes resultados em outras competições e por isso surgiu a oportunidade de participar desta disputa internacional”, comentou.

Recentemente, Thiago foi campeão mundial pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo; campeão internacional e regional por peso e no absoluto; campeão do São Paulo BJJ Pro IBJJF Championship; entre outras conquistas em diversos campeonatos. “Estou lutando praticamente todo final de semana e na batalha para continuar conquistando resultados positivos”, completou o lutador.

Promessa

O talento de Thiago Almeida no Jiu-Jitsu foi descoberto no Projeto Brizido, realizado há aproximadamente 20 anos, que oferece, de forma gratuita, aulas para pessoas de todas as idades. Promovido pelos irmãos Lee e Miúdo Brizido, a iniciativa é realizada em Ferraz de Vasconcelos e conta com cerca de cem alunos. “É uma iniciativa muito importante dos irmãos Lee e Miúdo e só tenho a agradecer a eles, que também me ajudam muito sempre que necessário”, agradeceu.

Ainda segundo Thiago, além dele, diversos outros talentos têm se destacado no Jiu-Jitsu devido ao trabalho realizado no Projeto Brizido. “Os irmãos Lee e Miúdo Brizido são pessoas especiais e têm se esforçado para colocar a garotada nos campeonatos, pagando inscrições e inclusive colocando dinheiro do próprio bolso. E tem alunos que também se esforçam para tentar ajudar nos eventos e é assim um ajudando o outro na busca por vitórias”, concluiu.