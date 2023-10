Lutador de jiu-jitsu kids busca apoio para ir à Irlanda

Entre as principais conquistas Yan cita os três títulos de campeão Sulamericano na categoria jiu-jitsu kids e quatro vezes ouro no Campeonato Brasileiro. Com orgulho, exibe sua mais recente conquista: a medalha dourada, que traz a escrita World Youth Jiu-Jitsu Championship, conquistada em 14 de novembro do ano passado em Abu Dabi.

“Este ano o campeonato internacional de jiu-jitsu kids acontece na Irlanda e eu já estou inscrito. Será no dia 02 de dezembro e se Deus quiser vou realizar mais esse sonho”, conta o atleta juvenil.

Nascido em uma família humilde, Yan busca patrocínio e ajuda para disputar mais esse campeonato e garante: vai trazer o ouro para Poá e para o Brasil. “Preciso de recursos para a comprar a passagem. Tenho condições de ganhar mais este campeonato”, adianta.

Para todos que possam ajudá-lo, o lutador divulga o número pix: 563.751.418-69, em seu nome: Yan Fernandes Taboada. No seu perfil nas redes sociais ele traz fotos e conta a trajetória vitoriosa: @taboadabjj

Aos sete anos de idade Yan Taboada começou a treinar jiu-jitsu. O esporte, a princípio praticado para ajudar na sua saúde, virou a grande paixão do jovem. Hoje, com apenas 12 anos de idade, já acumula títulos e se prepara para disputar mais um campeonato internacional – desta vez na Irlanda.