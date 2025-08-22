Mais de 2 mil alunos de escolinhas de futebol recebem uniformes

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve com alunos das escolinhas de futebol da cidade que são apoiadas pela administração municipal para entregar os uniformes que serão utilizados nas aulas e nas competições. O encontro, que celebrou mais um incentivo à prática esportiva, aconteceu nesta quarta-feira (20/08) no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, no bairro Jardim Colorado. Serão beneficiadas as 2.138 crianças e adolescentes que estão matriculadas.

A aquisição do material e a condução das atividades têm sido viabilizadas por meio de um convênio estabelecido entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Liga Municipal de Futebol de Suzano. Por isso, estiveram presentes na ocasião o titular da pasta municipal, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e o presidente da entidade, Marcelo Menezes; além de pais e professores. A cooperação entre as partes para a oferta de aulas de futebol para alunos de 7 a 17 anos foi iniciada no ano passado.

As escolinhas acontecem nos bairros Miguel Badra Baixo, Jardim Graziela, Jardim São José, Jardim Margareth, Jardim Imperador, Parque Maria Helena, Jardim Suzanópolis, Jardim Vitória, Jardim Ikeda, Tabamarajoara, Jardim Cacique e Jardim Fernandes. Os interessados em uma das vagas que ainda estão disponíveis em cada uma dessas localidades podem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que fica localizada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro), entre 8 e 17 horas.

Por sua vez, o prefeito frisou que a prática do esporte faz parte da formação dos jovens suzanenses. “A gente sabe a importância de dar o suporte para que as crianças possam realizar seus sonhos, tendo sempre a orientação necessária. Nosso objetivo é garantir as condições para que os munícipes possam praticar diferentes modalidades nas escolinhas e se desenvolver como cidadãos, tendo o esporte como inspiração. Os uniformes são parte de um trabalho que tem todo o nosso apoio”, concluiu Pedro Ishi.