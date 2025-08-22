Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 22 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esporte

Mais de 2 mil alunos de escolinhas de futebol recebem uniformes

Material será utilizado pelas crianças atendidas por meio do convênio

22 agosto 2025 - 08h00Por da Reportagem Local
Mais de 2 mil alunos de escolinhas de futebol recebem uniformes Mais de 2 mil alunos de escolinhas de futebol recebem uniformes - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve com alunos das escolinhas de futebol da cidade que são apoiadas pela administração municipal para entregar os uniformes que serão utilizados nas aulas e nas competições. O encontro, que celebrou mais um incentivo à prática esportiva, aconteceu nesta quarta-feira (20/08) no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, no bairro Jardim Colorado. Serão beneficiadas as 2.138 crianças e adolescentes que estão matriculadas.

A aquisição do material e a condução das atividades têm sido viabilizadas por meio de um convênio estabelecido entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Liga Municipal de Futebol de Suzano. Por isso, estiveram presentes na ocasião o titular da pasta municipal, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e o presidente da entidade, Marcelo Menezes; além de pais e professores. A cooperação entre as partes para a oferta de aulas de futebol para alunos de 7 a 17 anos foi iniciada no ano passado.

As escolinhas acontecem nos bairros Miguel Badra Baixo, Jardim Graziela, Jardim São José, Jardim Margareth, Jardim Imperador, Parque Maria Helena, Jardim Suzanópolis, Jardim Vitória, Jardim Ikeda, Tabamarajoara, Jardim Cacique e Jardim Fernandes. Os interessados em uma das vagas que ainda estão disponíveis em cada uma dessas localidades podem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que fica localizada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro), entre 8 e 17 horas.

Por sua vez, o prefeito frisou que a prática do esporte faz parte da formação dos jovens suzanenses. “A gente sabe a importância de dar o suporte para que as crianças possam realizar seus sonhos, tendo sempre a orientação necessária. Nosso objetivo é garantir as condições para que os munícipes possam praticar diferentes modalidades nas escolinhas e se desenvolver como cidadãos, tendo o esporte como inspiração. Os uniformes são parte de um trabalho que tem todo o nosso apoio”, concluiu Pedro Ishi.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente comemora acesso do Ecus, mas mantém foco no título
Esportes

Presidente comemora acesso do Ecus, mas mantém foco no título

Suzano Vôlei apresenta elenco e mostra otimismo para temporada
Esportes

Suzano Vôlei apresenta elenco e mostra otimismo para temporada

Ecus empata em 1 a 1 com o Mauá, vai à final da Bezinha e garante acesso para Série A4 do Paulistão
Esportes

Ecus empata em 1 a 1 com o Mauá, vai à final da Bezinha e garante acesso para Série A4 do Paulistão

Ecus decide vaga na final da Bezinha neste sábado contra o Mauá
Esportes

Ecus decide vaga na final da Bezinha neste sábado contra o Mauá

Equipe feminina de tênis de mesa de Poá conquista título estadual e vai representar SP em Brasília
Esportes

Equipe feminina de tênis de mesa de Poá conquista título estadual e vai representar SP em Brasília

Ecus empata em 1 a 1 com o Mauá pela semifinal da Bezinha
Esportes

Ecus empata em 1 a 1 com o Mauá pela semifinal da Bezinha