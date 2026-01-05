Mais de 5 mil pessoas acompanham vitória do  Itaquá Athletico Clube

O Itaquá Athletico Clube começou com o pé direito sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Neste domingo (4), o IAC venceu o Juventude Samas por 2 a 1, em uma partida marcada por muita intensidade, entrega e emoção do início ao fim, válida pelo Grupo 24 da competição. Empurrado por mais de 5 mil torcedores presentes no estádio, o time mostrou força e determinação. Os gols da equipe foram marcados por Nicolas Vieira (camisa 9) e Lucas Santos (camisa 19).

Desde o apito inicial, o Itaquá mostrou personalidade e não se intimidou com a importância do jogo de estreia. A equipe tomou a iniciativa e abriu o placar nos 19 segundos do primeiro tempo, após boa troca de passes que terminou com finalização precisa dentro da área, levando a torcida presente à vibração máxima.

O Juventude Samas voltou mais ofensivo na segunda etapa e conseguiu o empate, colocando ainda mais emoção na partida. O gol adversário não abalou o IAC, que manteve a organização tática e demonstrou maturidade para reagir no momento decisivo.

A resposta veio quando o Itaquá Athletico Clube marcou o gol da vitória em uma jogada de muita raça e oportunismo, decretando o triunfo por 2 a 1. O apito final confirmou a grande estreia da equipe na Copinha, coroando a atuação coletiva e a entrega dos atletas em campo.

“Começar a Copinha com vitória é fundamental e demonstra a força do projeto esportivo desenvolvido na cidade. O IAC entrou em campo com espírito competitivo e mostrou que está preparado para enfrentar grandes desafios. Parabenizo todos os envolvidos e reforço que o esporte de base segue sendo uma prioridade para o município”, afirmou o secretário de Esporte, Fabiano Novais.

Com o resultado, o IAC larga na frente no Grupo 24 e ganha confiança para a sequência da competição, reforçando o objetivo de fazer uma campanha sólida e competitiva na maior vitrine do futebol de base do país. O próximo jogo da equipe será contra o Novorizontino, na quarta-feira (7), às 13h, no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, o Campo do Brasil, no Morro Branco.

“A vitória IAC na estreia da Copinha reforça o trabalho no fortalecimento do esporte e na valorização dos nossos jovens, projetando Itaquá para todo o país”, disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“O futebol sempre fez parte da minha vida, e ver o Itaquá Athletico Clube estrear com vitória na Copinha é motivo de muita emoção e orgulho. Seguimos investindo no esporte porque acreditamos no talento dos nossos jovens e no poder transformador do futebol para a nossa cidade”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.