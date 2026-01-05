Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 05 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Mais de 5 mil pessoas acompanham vitória do  Itaquá Athletico Clube

Time vence Juventude Samas por 2 a 1 na estreia da Copinha

05 janeiro 2026 - 12h52Por De Itaquá
- (Foto: Matheus Cruz)

O Itaquá Athletico Clube começou com o pé direito sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Neste domingo (4), o IAC venceu o Juventude Samas por 2 a 1, em uma partida marcada por muita intensidade, entrega e emoção do início ao fim, válida pelo Grupo 24 da competição. Empurrado por mais de 5 mil torcedores presentes no estádio, o time mostrou força e determinação. Os gols da equipe foram marcados por Nicolas Vieira (camisa 9) e Lucas Santos (camisa 19).

Desde o apito inicial, o Itaquá mostrou personalidade e não se intimidou com a importância do jogo de estreia. A equipe tomou a iniciativa e abriu o placar nos 19 segundos do primeiro tempo, após boa troca de passes que terminou com finalização precisa dentro da área, levando a torcida presente à vibração máxima.

O Juventude Samas voltou mais ofensivo na segunda etapa e conseguiu o empate, colocando ainda mais emoção na partida. O gol adversário não abalou o IAC, que manteve a organização tática e demonstrou maturidade para reagir no momento decisivo.

A resposta veio quando o Itaquá Athletico Clube marcou o gol da vitória em uma jogada de muita raça e oportunismo, decretando o triunfo por 2 a 1. O apito final confirmou a grande estreia da equipe na Copinha, coroando a atuação coletiva e a entrega dos atletas em campo.

“Começar a Copinha com vitória é fundamental e demonstra a força do projeto esportivo desenvolvido na cidade. O IAC entrou em campo com espírito competitivo e mostrou que está preparado para enfrentar grandes desafios. Parabenizo todos os envolvidos e reforço que o esporte de base segue sendo uma prioridade para o município”, afirmou o secretário de Esporte, Fabiano Novais.

Com o resultado, o IAC larga na frente no Grupo 24 e ganha confiança para a sequência da competição, reforçando o objetivo de fazer uma campanha sólida e competitiva na maior vitrine do futebol de base do país. O próximo jogo da equipe será contra o Novorizontino, na quarta-feira (7), às 13h, no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, o Campo do Brasil, no Morro Branco.

“A vitória IAC na estreia da Copinha reforça o trabalho no fortalecimento do esporte e na valorização dos nossos jovens, projetando Itaquá  para todo o país”, disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“O futebol sempre fez parte da minha vida, e ver o Itaquá Athletico Clube estrear com vitória na Copinha é motivo de muita emoção e orgulho. Seguimos investindo no esporte porque acreditamos no talento dos nossos jovens e no poder transformador do futebol para a nossa cidade”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi Vôlei projeta 2026 buscando a elite do vôlei nacional
Esportes

Mogi Vôlei projeta 2026 buscando a elite do vôlei nacional

Prefeitura e Imprensa realizam jogos de confraternização de futebol e vôlei
Esportes

Prefeitura e Imprensa realizam jogos de confraternização de futebol e vôlei

Secretaria de Esportes e Lazer fecha ano com mais de 28 mil alunos atendidos
Esportes

Secretaria de Esportes e Lazer fecha ano com mais de 28 mil alunos atendidos

Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito obtido pela internet
Esportes

Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito obtido pela internet

Suzano vence em Monte Carmelo, encerra ano com triunfo e vai à Copa Brasil 2026
Esportes

Suzano vence em Monte Carmelo, encerra ano com triunfo e vai à Copa Brasil 2026

Corinthians vence Vasco e conquista tetracampeonato da Copa do Brasil
Esportes

Corinthians vence Vasco e conquista tetracampeonato da Copa do Brasil