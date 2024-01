Mais de 6,5 mil pessoas comparecem aos jogos do Suzano Vôlei e do União Suzano

Os jogos do Suzano Vôlei e do União Suzano Atlético Clube (Usac), realizados nos equipamentos municipais da cidade, mobilizaram mais de 6,5 mil torcedores neste domingo (07/01). A Arena Suzano, situada no Parque Municipal Max Feffer, recebeu mais de 5 mil pessoas, que conferiram o duelo do time local contra o Sada Cruzeiro, pela nona rodada da Superliga Masculina de Vôlei; enquanto o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, registrou um público superior a 1,5 mil espectadores no confronto entre a equipe suzanense, que acabou eliminada pelo Madureira (RJ), e no jogo entre Goiás (GO) e Portuguesa (RJ), válidos pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Quem esteve na Arena Suzano viu um jogo disputado, que só foi decidido no quinto e último set. O Suzano Vôlei esteve duas vezes à frente do placar, depois de vencer a primeira e a terceira parciais por 25 a 18 e 29 a 27. Mas o time da casa não resistiu à força da equipe mineira, atual campeã da competição, que venceu o segundo, o quarto e o quinto sets, por 25 a 23, 25 a 22, e 15 a 9, respectivamente.

Com o resultado, o time suzanense segue fora da zona de classificação para a segunda fase, na nona posição. Para tentar a recuperação, buscando figurar entre os oito clubes que avançam na competição ao final da primeira fase, o Suzano Vôlei encara na próxima quinta-feira (11/01), também na Arena Suzano, a equipe do Joinville (SC), às 19 horas.

Futebol

Aqueles que estiveram no Suzanão, no início da tarde, também acompanharam um duelo equilibrado entre Usac e Madureira, que terminou com a vitória dos visitantes, depois de um gol no início da etapa final e outro nos últimos instantes de partida, após empate do time da casa já nos acréscimos do segundo tempo. No outro jogo da rodada, que ocorreu na sequência, a Portuguesa venceu o Goiás por 2 a 1. Os resultados decretaram o fim das chances de classificação do time da cidade, depois da derrota por 5 a 0 para a Portuguesa na primeira rodada, disputada no dia 4 de janeiro.

O grupo 27, disputado em Suzano, agora tem a Portuguesa (SP) na liderança, com os mesmos seis pontos do Madureira, mas ficando à frente pelo saldo de gols (6 a 2). A última rodada da chave acontecerá nesta quarta-feira (10/01), quando o Suzanão receberá os jogos entre Portuguesa e Madureira, às 12h45, que vale a liderança; e Usac contra o Goiás, que jogam às 15 horas apenas para cumprir tabela, já que as duas equipes não tem mais chances de classificação. Assim como ocorreu nas duas primeiras rodadas, a entrada será gratuita. O Suzanão está localizado na avenida Taiaçupeba, 1.644, no Jardim Colorado.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou os torcedores, pelo apoio às equipes da cidade, e aos jogadores, pela garra demonstrada nos jogos. “Foi um domingo de atrações na cidade, que envolveu dois dos esportes mais praticados no país. Duas grandes competições e importantes times do cenário esportivo nacional envolvidos nas disputas. Ao longo da tarde, tivemos jogos emocionantes no Suzanão, que entreteram os torcedores do início ao fim dos jogos. No início da noite, vimos uma grande partida na Arena Suzano, com nosso time rivalizando de igual para igual com o atual campeão da Superliga de Vôlei. A torcida deu um grande show nas arquibancadas e os atletas lutaram até o fim, garantindo o espetáculo a todos os presentes”, declarou o secretário.