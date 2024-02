Mano Menezes é demitido do Corinthians e técnico do São Bernardo é favorito para substituir

O treinador do Corinthians, Mano Menezes, foi demitido do comando técnico do time nesta segunda-feira. O treinador foi demitido napós sequência ruim no início do ano e derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, jogando na Arena. O técnico do São Bernardo, Marcio Zanardi, é o favorito para substituir.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que Mano Menezes não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares deixam seus cargos. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras. O auxiliar Thiago Kosloski comandará o treinamento do dia.

Mano, que tinha contrato até o fim de 2025 e multa milionária, deixa o Corinthians em sua terceira passagem com 20 jogos, sendo seis vitórias, cinco empates e nove derrotas. O aproveitamento foi de apenas 38%.