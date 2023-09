Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians; contrato é de dois anos

Mano Menezes é novo treinador do Corinthians. Técnico assina contrato de dois anos, até o fim de 2025. Ele estava no Internacional, e foi demitido após resultados ruins.

Mano Menezes assume o lugar de Vanderlei Luxemburgo. A estreia será no clássico deste sábado contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão. Ele dará o primeiro treino já nesta quinta, no CT Joaquim Grava.

Mano volta ao Corinthians para sua terceira passagem. Ele chegou pela primeira vez para a Série B em 2008, no ano seguinte venceu o Paulistão e a Copa do Brasil e só saiu em 2010 para a seleção brasileira. Depois retornou em 2014, para a reconstrução de elenco que pavimentou o caminho para o título brasileiro do ano seguinte, já com Tite no comando.