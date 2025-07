Mauá bate Ecus com gol no fim; time suzanense perde chance de classificação antecipada

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) perdeu para o Mauá e desperdiçou a oportunidade de garantir a classificação para a próxima fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha. Caso vencesse a partida, o Ecus teria confirmado sua classificação.

O gol da vitória do Mauá foi marcado pelo Mateus, aos 39 minutos do 2º tempo. Após um escanteio, a defesa do Ecus cortou e o camisa 8 bateu de primeira na entrada da área. A bola desviou antes de entrar no canto direito do goleiro Luan Labiuc.

Com a vitória, o Mauá chegou aos nove pontos e empatou com o Ecus, que segue na liderança por ter mais saldo de gols. Os dois estão se classificando para as semifinais da Bezinha.

Batatais, com seis pontos, fica na 3ª posição do grupo e pode embolar toda a chave em caso de vitória contra o Guarulhos neste domingo (27), às 10 horas. O Guarulhos é o lanterna do grupo com três pontos.

Na próxima rodada, o Ecus enfrenta o Batatais, às 15 horas do próximo sábado (2/8), no Suzanão. O jogo será transmitido pelo canal Paulistão no YouTube.