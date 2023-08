Ministério Público pede adiamento de clássico entre Corinthians e Palmeiras

O Ministério Público de São Paulo recomendou, por meio de ofício enviado à CBF, o adiamento do clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para este domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O documento é do dia 23 de agosto.

Há preocupação com a possibilidade de confrontos violentos entre torcidas por causa da realização, no mesmo dia, também na cidade, do jogo entre São Paulo e Coritiba, às 20h30, no Morumbi.

Em resposta ao MP na segunda-feira, a FPF informou que manteve reuniões com a CBF, o Ministério Público e a Polícia Militar em busca de uma alternativa para a os jogos, mas "em caráter excepcional, a partida entre Corinthians e Palmeiras não será passível de alteração".