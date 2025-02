Mirando sua 2ª vitória seguida, Suzano visita o Goiás neste sábado

A manhã deste sábado (08/02) será diferente para os torcedores do Suzano Vôlei. Isso porque, às 11 horas, a equipe treinada pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, vai entrar em quadra em busca de seu 2º triunfo consecutivo na Superliga, desta vez, contra Saneago Goiás Vôlei, pela 5ª rodada do 2º turno do certame nacional. A partida, a ser realizada no Sesi da Vila Canaã, em Goiânia (GO), terá transmissão ao vivo do sportv2 e da Volleyball TV.

Após a vitória sobre o Neurologia Ativa por 3 sets a 0 na última terça-feira (04/02), a equipe paulista vem embalada buscando alongar a sequência de quatro triunfos em cinco partidas disputadas na segunda metade do campeonato brasileiro. Para isso, o Clube do Alto Tietê, atual 6º colocado da liga com 23 pontos, vai à caça de outro resultado positivo contra um dos adversários diretos na luta por uma das oito vagas no mata-mata. Vindos de vitória sobre a Apan Roll-On Blumenau em Santa Catarina, os esmeraldinos ocupam a 10ª posição na tabela com 17 pontos, um a menos que o 8º classificado e seis atrás do Suzano, prometendo um confronto quente na Vila Canaã.

Um dos fatores positivos para o torcedor se apegar é o retrospecto do confronto. No primeiro turno, suzanenses e goianos se enfrentaram na Arena Suzano e, na oportunidade, o time paulista conquistou uma importante vitória por 3 sets a 0, resultado que, na ocasião, colocou a equipe no G-8 da Superliga pela segunda vez no campeonato. Na ocasião, a partida foi disputada em um domingo, coincidentemente, também às 11 horas, horário alternativo que agora volta a se repetir no confronto deste sábado.

O técnico suzanense destaca que embora algumas adaptações na preparação tenham sido feitas para adequar os atletas ao clima de uma partida matutina, o time está pronto para lutar por mais um resultado positivo. “Mesmo que não seja um horário muito habitual para jogar, sempre treinamos duas vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde, então, ainda que a tendência seja termos uma temperatura e um desgaste um pouco maior, os atletas estão familiarizados com a rotina. O Goiás é um adversário duro que usa muito bem o fator casa, mas nossos jogadores vêm muito focados e, ainda que tenhamos apenas um treino aqui em Goiânia, estamos prontos para buscar outro resultado positivo”, destacou Peu.

