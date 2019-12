Mogi Basquete abre quartas da Champions League contra o Quimsa dia 15 no Hugão

A Fiba (Federação Internacional de Basquete) divulgou as datas do confronto do Mogi das Cruzes Basquete com o Quimsa (ARG) pelas quartas de final da Champions League. O primeiro jogo da série melhor de três será no dia 15 de janeiro, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. As duas outras partidas serão na Argentina nos dias 19 e 21 (se necessária), ambas às 22h. Os ingressos já estão à venda com valor promocional de R$ 10 no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi (veja mais abaixo).

O time argentino tem a vantagem de decidir em casa porque foi o primeiro do Grupo B, com três vitórias, à frente do Franca, segundo com duas. Os mogianos chegaram às quartas com dois triunfos sobre o Biguá (URU) pelo Grupo B, atrás do líder San Lorenzo (ARG), que venceu os quatro jogos e agora encara os francanos na próxima fase.

Após um recesso para o natal, o grupo voltou a treinar nesta quarta-feira com trabalho em dois períodos para o último jogo do primeiro turno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra o São José, neste sábado (28), às 19h, no Hugão. O time do técnico Guerrinha está empatado com São Paulo e Franca com 10 vitórias em 14 jogos, mas é o quarto pelos critérios de desempate de confronto direto e saldo de pontos. Se vencer no sábado e os outros dois times tropeçarem, o Mogi das Cruzes Basquete assume a segunda posição. Independente dos resultados, a equipe já está garantida na Copa Super 8, que reúne as oito melhores do primeiro turno em sistema mata-mata e garante vaga para a Champions League ao campeão. O São José é o 14º, com apenas três vitórias na competição.

Desfalques

O armador Alexey Borges, que passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, foi liberado pelo departamento médico para fazer arremessos com salto nesta quarta. Ele também já fez aquecimento com o grupo normalmente hoje. O também armador Fúlvio Cianthia, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo, já está sem muletas e pisando normalmente. O pivô João Pedro Demétrio, que se recupera de um procedimento no tendão do bíceps do braço esquerdo, segue em evolução, com trabalho de quadra com movimentação e arremessos liberados.

Ingressos

Os ingressos para a última partida do NBB e para o jogo contra o Quimsa podem ser comprados por R$10 (promocional antecipado) no quiosque do time no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi. Também estão à venda para a tribuna por R$40, com direito à meia, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote (quadra) por R$120, com direito à meia e acesso à Sala Jaguá para um coffee break.