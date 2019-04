Mogi Basquete abre quartas de final do NBB contra Basquete Cearense no sábado

Os playoffs de quartas de final do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) para o Mogi Basquete começa neste sábado (13). A equipe mogiana enfrentará o Basquete Cearense às 18h, em Fortaleza. Os cearenses conquistaram a classificação surpreendendo o atual campeão da competição, o Paulistano/Corpore, ao vencer o jogo 2 nessa segunda por 84 a 74, em São Paulo, fechando a série em 2 a 0.

Como tem melhor campanha, ficou em quarto, o Mogi Basquete tem a vantagem de decidir o playoff em casa. Os jogos 2 e 3 serão no Ginásio Hugo Ramos nos dias 19, às 21h10, e 21, às 19h. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes na temporada, com vitória mogiana nas duas ocasiões, 100 a 72, no Hugão, e 73 a 60, em Fortaleza. Os dois times também já disputaram um playoff de quartas de final na temporada 15/16, com triunfo do Mogi das Cruzes/Helbor na série por 3 a 1.

O técnico Guerrinha acompanhou o duelo que garantiu os cereanses na próxima fase na noite dessa segunda no Ginásio Antonio Prado Jr. e adverte que espera um playoff duro contra um adversário que saiu ainda mais fortalecido dessa classificação. “O time do Ceará mostrou uma determinação, uma unidade, uma vontade, uma qualidade técnica e uma vontade de fazer história muito grande. Foi merecida a vitória deles na série e, principalmente, nesse jogo que eu assisti lá no Paulistano. Lógico que na teoria o Paulistano teria todas as condições, mas os NBBs têm mostrado que não existe mais isso de favorito e é preciso jogar todo jogo. Vamos jogar diante de um adversário que vem muito forte para a série, muito encorpado, com 10 jogadores revezando, que tem uma unidade muito grande, jogando com conceitos de equipes jogam internacionalmente e com vontade de fazer mais história. A gente, com muita dedicação, quer estar entre os quatro, que praticamente nos classifica para a Liga das Américas.”

O ala e capitão Shamell Stallworth ressalta que agora é o momento que cada jogador deve encontrar a sua força para ajudar a equipe a chegar em mais uma semifinal. “Se a gente não igualar a intensidade e o foco deles, podemos começar a série bem mal. O nosso objetivo é ganhar três jogos, não importa quanto tempo irá demorar para isso, mas precisamos ganhar três para ir para a próxima fase. Esse é o nosso foco. Cada um da nossa equipe precisa achar a sua força, porque esse playoff não será fácil. Não é porque eles estavam em 12º colocado que não muda nada. É playoff, é 0 a 0. Claro, temos o mando de quadra, mas não quer dizer nada. Cada um precisa achar o seu foco e a sua intensidade, porque agora começa o campeonato de verdade.”

INGRESSOS

Os ingressos para as partidas contra o Basquete Cearense no Hugão, dias 19, às 21h10, e 21, às 19h, começam a ser vendidos nesta quarta-feira no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi. O bilhete para cada jogo custará R$ 20, com direito à meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi. Também é possível comprar o combo com os bilhetes para os dois jogos com desconto a R$ 30. Quem optar pela compra online (inteira) pode apresentar o bilhete do jogo do dia 19 na bilheteria ou no quiosque para ter 50% de desconto no ingresso do dia 21.

Também terá direito a pagar meia quem levar 20 tampinhas plásticas (refrigerante, água, detergente, requeijão etc) para ajudar na campanha do Fundo Social de Mogi das Cruzes, com o projeto Tampinha Solidária, em apoio a ONGs e protetores independentes de animais da cidade. A compra pode ser feita online (link tampinha) ou no quiosque. Essas tampinhas devem ser entregues no Hugão. Elas serão levadas para a reciclagem e a verba obtida com a venda será revertida para a compra de ração, que será destinada às entidades e pessoas que resgatam e cuidam de animais abandonados.