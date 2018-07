Mogi Basquete acerta com Arthur Pecos para temporada 2018/2019

O Mogi Basquete contratou o armador Arthur Pecos, ex-Flamengo, para reforçar a equipe na temporada 2018/2019. O atleta tem 23 anos, 1m85 e na última temporada pelo time rubro-negro teve médias de 5,8 pontos e 2,9 assistências por partida, permanecendo cerca de 20 minutos em quadra. O jogador começou a jogar no Palmeiras em 2012 e depois foi para o Paulistano/Corpore, disputando quatro edições do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Pecos foi eleito o melhor sexto homem em 2016/2017.

“As expectativas são as melhores. Estou muito feliz e ansioso para começar o campeonato logo para que a gente possa estar em quadra. Mogi das Cruzes é uma cidade que respira basquete e isso faz muita diferença. A torcida nem se fale... sempre lota o ginásio e está apoiando o time. A gente vai em busca de vitórias e títulos. Estou bastante ansioso e feliz com a confiança também da diretoria. Vou dar meu máximo, como sempre faço, e tentar aproveitar a torcida que eu sei que é fanática e respira basquete”, destaca Pecos.

Para o técnico Guerrinha, o armador é um atleta completo e que deve preencher as necessidades do Mogi Basquete. “O Pecos é um armador que vem crescendo a cada temporada. Ele vem fazendo um trabalho desde a base do Palmeiras, passou pelo Paulistano e na última temporada passou pelo Flamengo, trabalhando em uma equipe e em um clube que exigem demais do jogador a nível competitivo e de rendimento. Está em um momento muito bom da carreira dele para começar a ser o protagonista do time também. Nesta nova equipe do Mogi das Cruzes/Helbor, é um jogador que tem a característica física, é bem agressivo na defesa, muito forte na transição, no contra-ataque, tem bom arremesso e tem um ótimo passe. Ele vem preencher todas as necessidades. É um grande armador para uma grande equipe que começa uma nova etapa."

Arthur Pecos é o quinto reforço mogiano para a temporada. Já chegaram ao clube o pivô JP Batista, o armador argentino Enzo Cafferata, o ala-pivô Luis Gruber e o jovem pivô João Pedro Demétrio. Além deles, a equipe conta com as renovações dos alas Shamell Stallworth e Guilherme Filipin, dos alas-pivôs Fabricio Russo e José Carlos e do ala-armador Guilherme Lessa.

Os trabalhos da equipe começarão nesta quarta-feira (4) com exames físicos no Núcleo de Alto Rendimento Esportivo (NAR), em São Paulo. Os treinos táticos e técnicos no Ginásio Hugo Ramos terão início na quinta-feira (5). A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 28 de julho, às 19 horas, contra a Liga Sorocabana/Uniso, fora de casa. A estreia no Hugão será no dia 4 de agosto contra o América, às 19 horas.