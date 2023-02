Mogi Basquete anuncia retomada da equipe adulta

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou nessa quinta-feira (9) o retorno da categoria adulta para a temporada 2023 em um evento privativo para patrocinadores, parceiros e autoridades, em Mogi das Cruzes.

O anúncio foi feito pelo diretor da associação, Rodrigo Garzi, em uma apresentação que retratou a prestação de contas da temporada 2022 aos patrocinadores, junto as conquistas e o sucesso da base no período sem o time adulto. Outra grande novidade, foi o lançamento do aplicativo do Mogi Basquete, que inclui o novo plano de Sócio Torcedor, o plano para apoiadores, venda de produtos, acompanhamento e cobertura dos jogos e novidades do clube. Os atletas Renan Allen e Iago Barry, do SUB 20, também estiveram presentes no evento para apresentar em primeira mão os uniformes 1 e 2 para a temporada.

A celebração contou com autoridades como o Prefeito Caio Cunha; Secretário de Esportes e Lazer, Gustavo Nogueira; Presidente da Câmara, Marcos Furlan; Secretário de Desenvolvimento, Pedro Komura; Presidente Federação Paulista de Basketball (FPB), Enyo Correa; Diretor Técnico, Paulo Bassul e Diretor de Comunicação, Márcio Mac Culloch, da Liga Nacional de Basquete (LNB), Presidente da Comissão de Esportes da Câmara, Eduardo Ota; Ex-vice-prefeito, Juliano Abe, e o ex-jogador do Mogi Basquete, Gustavo Lima.

Após sete meses de pausa da equipe profissional por conta de um momento difícil de crise financeira, o presidente da associação, Dimas Martins destacou os próximos passos do clube no cenário do basquetebol brasileiro. “Ficou muito com a nossa retomada. Esse evento foi muito importante para apresentarmos a nossa atual e futura situação. Apresentamos os novos uniformes e pudemos passar um pouco do planejamento estratégico que temos construído.

Esse ano, temos confirmada a nossa participação na Copa São Paulo e no Campeonato Paulista. Grande parte do time será a nossa base, com os meninos do SUB 20 e SUB 22, porém, traremos mais alguns reforços para dar suporte a equipe”.