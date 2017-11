Mogi Basquete bate Vasco na Arena Carioca e conquista terceira vitória no NBB

No seu primeiro compromisso do Novo Basquete Brasil (NBB) fora de casa, o Mogi das Cruzes/Helbor cumpriu bem a tarefa e venceu o Vasco por 75 a 82 na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. Os mogianos começaram atrás no marcador no primeiro quarto, mas fizeram um excelente segundo quarto e conseguiram manter a vantagem na partida. É a terceira vitória seguida na competição nacional, com 100% de aproveitamento. Agora, a equipe permanece no Rio para o jogo de terça-feira (21) contra o Botafogo, às 19h30. No Hugão, o Mogi Basquete jogará no dia 2 de dezembro contra o Campo Mourão.

Estreando no NBB neste sábado (18) depois de cumprir dois jogos de gancho da temporada passada, o ala-pivô Tyrone Curnell foi o mais eficiente em quadra: com 29. O americano anotou 17 pontos, pegou cinco rebotes e deu oito assistências. O alienígena Larry Taylor também converteu 17 pontos, cestinha do jogo ao lado de Tyrone, seguido por Shamell Stallworth e Guilherme Filipin, ambos com 12 pontos. O pivô Caio Torres agarrou 13 rebotes.

“Excelente resultado de uma equipe que vai estar brigando lá em cima, que é o Vasco, e na casa deles. Foi um jogo muito tático dos dois lados, trabalhando muito dentro e fora da quadra, os bancos, os técnicos. Foi uma partida física, em um horário complicado e a equipe suportou bem a tudo. Lógico que tivemos falhas, mas também tivemos coisas boas. O mais importante no momento é ir tendo mais gente para desenvolver a equipe e conseguindo resultados. Excelente trabalho de todos”, avaliou o técnico Guerrinha.

Nos placares parciais, o Vasco foi superior no primeiro quarto, fazendo 22 a 13, mas o Mogi Basquete voltou melhor no segundo período e marcou 15 a 31. O segundo tempo do jogo foi totalmente equilibrado: 14 a 14 no terceiro quarto e 24 a 24 no último.