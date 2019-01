Mogi Basquete começa 2019 com vitória sobre São José e volta ao G4

O Mogi Basquete venceu o São José na noite desta segunda-feira (7), no Ginásio Hugo Ramos, por 88 a 82. A partida foi de oscilações no placar, mas garantiu a primeira vitória mogiana do ano e a volta da equipe para o G4 do NBB 11 (Novo Basquete Brasil).

Gui Deodato foi o grande nome do jogo, com 22 pontos. Na sequência, também se destacaram JP Batista com 18 pontos e oito rebotes, Shamell Stallworth, com 16 pontos e Luís Gruber também com 16 pontos, nove rebotes e cinco tocos.

Com a ausência de Guilherme Filipin, que teve uma crise renal, e Fabricio Russo, que cumpre uma suspensão provisória, o técnico Guerrinha enfatizou que a rotação dos atletas está prejudicada mas mesmo assim o grupo conquistou uma vitória importante. “O time conseguiu uma boa vitória e estamos entre os quatro, com todas as dificuldades que temos. Hoje, o São José é melhor do que nós. Primeiro tempo foram 16 pontos de contra-ataque deles e nosso, cinco. No segundo tempo melhoramos, tivemos o controle do jogo. Poderia ser melhor. Mas não existe derrota bonita e vitória feia. A vitória é a melhor psicóloga que tem no esporte.”

“A gente conseguiu construir uma vitória, segurar o jogo. Eles têm uma equipe de qualidade, acertaram umas bolas no final, mas a gente soube ter o controle emocional e vencer a partida. O importante foi a vitória”, comentou Luís Gruber.

“A gente soube manter o foco, principalmente no momento em que a gente oscilou. A gente ainda está oscilando um pouco durante a partida e esse é um ponto a ser melhorado. Mas a concentração foi o nosso ponto positivo para sair vitorioso hoje. Começamos o ano com o pé direito e essa torcida nos apoiando é bom demais”, comemorou Gui Deodato, autor de uma cesta do meio da rua no estouro do terceiro quarto.

Nos placares parciais, 19 a 20 no primeiro período, 23 a 22 no segundo, 22 a 18 no terceiro quarto e 16 a 9 no último.

As próximas partidas pelo NBB estão marcadas para os dias 10 (Joiville), 15 (Brasília) e 17 (Basquete Cearense) fora de casa e depois acontece uma sequência de quatro jogos dentro do Hugão: contra Minas (21), Flamengo (26), Vasco (13/2) e Paulistano (15/2). O Mogi das Cruzes/Helbor também participa da Liga das Américas de 1º a 3 de fevereiro.