Mogi Basquete contrata o armador Cassiano Bueno

O jovem armador Cassiano Bueno é mais um atleta que fará parte do Mogi Basquete na temporada 2020/21. O atleta de 23 anos e 1,89 de altura foi anunciado pela diretoria nas redes sociais do clube na tarde de domingo (16).



Cassiano nasceu em Porto Alegre, mas a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a jogar no Flamengo e depois no Tijuca. Aos 16 anos, foi jogar nas nas categorias de base do Franca. Já disputou quatro LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete), todas pelo time francano, e cinco NBB (Novo Basquete Brasil), o último pelo São Paulo. Em 2019, Cassiano fez parte da equipe do Campo Mourão que disputou a Liga Ouro.



“Gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte do elenco do Mogi Basquete nesta temporada, por ser comandado pelo Guerrinha e pela equipe técnica, e em ter ao meu lado o Fúlvio, que é uma grande referência na minha posição. Tenho certeza de que buscaremos ótimos resultados e vamos dar bastante orgulho para a torcida mogiana”, destaca o novo reforço.



O armador é o oitavo atleta confirmado na equipe mogiana para a temporada 2020/2021. A diretoria já anunciou as renovações do técnico Guerrinha, do armador Fúlvio Chiantia, do alas-pivôs Luís Gruber e Fabricio Russo, do ala-armador Guilherme Lessa e do ala Luiz Colina, e também as chegadas dos alas-pivôs Wesley Castro e Douglas Santos. Além deles, o time também conta com atletas das categorias SUB19 e SUB22 para compor o grupo.