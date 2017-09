Mogi Basquete e Franca se enfrentam neste domingo no Hugão

O Mogi Basquete recebe o líder Franca neste domingo (24), às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos, pelo Campeonato Paulista. Não bastasse o confronto entre duas equipes que sempre travam bons duelos, a partida ainda tem um ingrediente a mais, a invencibilidade do adversário no torneio. Os dois times se enfrentaram na estreia da competição, com vitória da equipe de Franca por 85 a 77.

Os mogianos, que ocupam o terceiro lugar na tabela, fizeram o último treino para a partida na manhã deste sábado (23) no Hugão. “O jogo passa a ser fundamental para a gente nesta reta final de playoffs. É um jogo decisivo, não em termos de colocação, mas moralmente. O nosso time tem total capacidade e acredito muito que podemos sair com uma vitória amanhã. Independente do momento de Franca, nós também estamos crescendo na temporada. Vai ser um jogo muito gostoso de participar, não só dentro da quadra, mas para a torcida também. Será um jogo de qualidade entre equipes que estão brigando na temporada e ainda vão brigar muito por posições, playoffs e no NBB (Novo Basquete Brasil). Com certeza, é um jogo que todo mundo gostaria de estar”, destaca o treinador Guerrinha.

Para o ala e capitão do Mogi Basquete, Shamell Stallworth, o confronto tem não só cara de playoff como também será um termômetro para saber como está a preparação da equipe. “É um jogo importante. A gente vai tratar como um jogo de playoff. Sabemos a qualidade da equipe deles, mas sabemos da nossa também. Será um jogo pegado, forte, com os dois times bem treinados. Eles estão com uma equipe diferente do ano passado, nós também temos alguns e ainda estamos tentando encaixar as peças. É uma vitória que pode nos mostrar onde nós estamos no início desta temporada”, adverte o camisa 24.

O ingresso para o jogo está sendo vendido a R$ 10 (promocional antecipado) pelo site totalplayer.com.br/mogi. No domingo, o ingresso será vendido a R$ 20 (direito a meia) nas bilheterias do Hugão a partir das 14 horas.

Orquestra

O ‘Intervalo Show’ deste domingo será especial. Integrantes da Orquestra Sinfônica de Mogi se apresentarão nos intervalos da partida.