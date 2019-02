Mogi Basquete e Paulistano duelam em briga direta pelo G-4 nesta sexta no Hugão

A noite desta sexta-feira promete ser quente no Ginásio Hugo Ramos com o encontro entre Mogi Basquete e Paulistano, às 21h10. O confronto é uma disputa direta pelo G-4 do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Os mogianos estão na quarta colocação, com 15 vitórias em 20 jogos. O time da capital vem na sequência, com 12 triunfos em 19 partidas. O duelo será transmitido ao vivo pela Fox Sports.

Finalistas da última temporada, os dois times abriram esta edição do NBB no dia 13 de outubro do ano passado no Ginásio Antônio Prado Júnior. O Mogi das Cruzes/Helbor levou a melhor, vencendo por 85 a 75, em tarde inspirada do ala Shamell Stallworth. O norte-americano deixou a quadra como cestinha, com 21 pontos.

“A gente sabe a qualidade do Paulistano. Nós estamos na briga para ficar entre os quatro primeiros e estes seis últimos jogos do campeonato precisamos tratar como se fosse playoff. Sabemos da importância da partida de amanhã e precisamos ir com tudo. Não podemos abrir 15, 16, 17 pontos em casa e depois deixar o adversário voltar para o jogo e jogar daquele jeito até o final para ter que ganhar no último lance. Uma equipe como o Paulistano não podemos fazer isso, principalmente em casa. Será um jogo decisivo e nós precisamos ganhar de qualquer jeito”, ressalta Shamell.

Após a vitória dramática sobre o Vasco na bola de três do ala Gui Deodato nessa quarta, o grupo voltou ao Hugão nesta quinta para arremessos e um bate-papo no vestiário com análise do jogo e algumas projeções para o confronto desta sexta. O trabalho continua amanhã pela manhã. O técnico Guerrinha ainda não poderá contar com os ala-pivôs Fabricio Russo,suspenso preventivamente, e José Carlos, que passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo.

INGRESSO

O ingresso para o jogo contra o Paulistano/Corpore pode ser comprado com valor promocional antecipado de R$ 10 até esta quinta no quiosque do clube no Mogi Shopping (só dinheiro) e pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia). Nesta sexta, o bilhete volta ao valor normal de R$ 20, com direito à meia para estudante, professor, deficiente físico, idoso e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi. A bilheteria do Hugão abrirá às 18h.