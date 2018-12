Mogi Basquete e San Lorenzo se reencontram em grupo da Liga das Américas

A Fiba (Federação Internacional de Basquete) divulgou nesta terça-feira (4) os grupos e as datas da Liga das Américas 2019. Os locais de disputa ainda não foram anunciados pela entidade.

Vice-campeão da competição, o Mogi das Cruzes/Helbor está no grupo C, que tem os argentinos San Lorenzo (ARG), vencedor da edição deste ano, e San Martin de Corrientes e o chileno Ánimas de Valdivia. A chave será disputada de 1º a 3 de fevereiro, em local a ser definido pela Fiba. O Paulistano está no grupo A com Antenas (ARG), Malvin (URU) e Titanes de Barranquilla (COL). Veja os grupos abaixo.

“Nós tivemos essa mesma situação na temporada passada, quando jogamos contra Paulistano, San Lorenzo e o time do Chile, que jogou muito bem, apesar de não ter um campeonato muito forte como o nosso, o da Argentina e do Uruguai. Eles tiveram uma qualidade boa no torneio. Ganhamos até bem deles, mas o Paulistano ganhou nos últimos minutos. A tendência é que os argentinos e nós definam os dois que passam para o próximo grupo, mas ainda tem muita coisa pela frente. Será nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro. O local também é importante, porque se for na Argentina tira a força dos chilenos, mas aumenta a força dos argentinos. Tem muita coisa para ser definida ainda”, avalia o técnico Guerrinha.

Grupos da Liga das Américas 2019

Grupo A – 18 a 20 de janeiro

Paulistano (Brasil)

Atenas (Argentina)

Malvin (Uruguai)

Titanes de Barranquilla (Colômbia)

Grupo B - 25 a 27 de janeiro

Capitanes (México)

Soles de Mexicali (México)

Campeão da Sul-Americana 2018 • Franca ou Instituto Córdoba

Real Estelí (Nicarágua)

Grupo C – 1º a 3 de fevereiro

Mogi das Cruzes/Helbor (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

San Martin de Corrientes (Argentina)

Ánimas de Valdivia (Chile)

Grupo D – 8 a 10 de fevereiro

Leones de Ponce (Porto Rico)

Guaros de Lara (Venezuela)

Universitarios (Panamá)

Capitanes de Arecibo (Porto Rico)

Arthur Pecos de volta ao time

O armador Arthur Pecos foi a novidade do treino desta terça no Ginásio Hugo Ramos. O atleta se juntou ao grupo após disputar dois jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo pela seleção brasileira contra República Dominicana e Canadá. O Brasil venceu os dominicanos por 100 a 82 e perdeu para os canadenses por 94 a 67.

“É sempre uma felicidade ser convocado. Representar o país é um sonho de qualquer atleta. Foram poucos dias, mas eu consegui aprender bastante com jogadores de alto nível. A maioria atua fora do país. Então, é uma outra cabeça e forma de jogar. Do técnico também, a intensidade e o que eu precisava fazer. Eu acho que consegui aproveitar bastante para trazer para a minha volta”, destaca o armador.

O Brasil precisa de uma vitória para se classificar. Em fevereiro, a seleção joga fora contra as Ilhas Virgens (dia 21) e a República Dominicana (24).

Fora

Já o ala-pivô José Carlos não participou das atividades desta tarde. O camisa 35 sofreu uma pancada no joelho esquerdo no treino dessa segunda e passará por exames