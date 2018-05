Mogi Basquete é superado pelo Paulistano no jogo 1 da final do NBB

O Mogi das Cruzes/Helbor foi superado pelo Paulistano por 99 a 82 na tarde deste sábado (19) no Ginásio Hugo Ramos e viu a equipe da capital abrir 1 a 0 na série melhor de cinco, válida pela grande final do Novo Basquete Brasil (NBB). Os jogos 2 e 3 acontecerão no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, na quinta-feira (24), às 19h30, e no sábado (26), às 14 horas, respectivamente.

Com grande aproveitamento nas bolas de três pontos, os visitantes abriram boa vantagem e venceram o primeiro quarto com o placar de 30 a 14. No período seguinte, o jogo ficou mais equilibrado, mas o Paulistano novamente levou vantagem e fechou a parcial em 22 a 19. Após o intervalo, os mogianos reagiram e diminuíram a diferença no placar para 11 pontos, ao vencer por 32 a 24. No último período, as bolas de três da equipe adversária voltaram a cair e o Paulistano administrou a vantagem, vencendo o quarto por 23 a 17 e colocando números finais na partida.

O cestinha do Mogi Basquete e da partida foi o ala-pivô Tyrone Curnell com 24 pontos. O armador Larry Taylor apareceu na sequência com 14 pontos e oito rebotes. Com 10 pontos e os mesmos oito rebotes, o ala Jimmy Dreher também se destacou. Pelo lado do Paulistano, o maior pontuador foi o ala Deryk Ramos, com 23 pontos.

“O Paulistano é uma equipe muito difícil de ser parada, porque todos atacam e todos tiveram excelente aproveitamento hoje, independente do que tentamos executar. Eles conseguiram desenvolver o jogo deles até mesmo marcados. O ataque levou, por méritos, vantagem sobre a defesa”, disse Guerrinha.

Para o ala Shamell, o começo ruim do Mogi Basquete foi fundamental para a derrota. “Começamos devagar e contra eles não podemos começar assim. O Guerrinha havia conversado com a gente que no primeiro quarto eles vem com tudo, mas de vez em quando você não acredita até acontecer. Depois do primeiro período eles só administraram. Foi um bom jogo pra eles, mas não tem nada perdido e vamos buscar no próximo jogo”.

A equipe folgará neste domingo e volta aos treinamentos na segunda-feira.