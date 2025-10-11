Mogi Basquete é vice-campeão paulista após nove anos e encerra campanha histórica

O Mogi Basquete se despediu do Campeonato Paulista 2025 com o vice-campeonato, após ser superado pelo Franca por 97 a 68, nesta sexta-feira (10), no ginásio Pedrocão, pelo terceiro jogo das finais. Com o resultado, o time francano fechou a série em 3 a 0 e ficou com o título estadual.

A partida começou equilibrada, com os mogianos mantendo bom ritmo e encerrando o primeiro quarto apenas quatro pontos atrás, 29 a 25. No segundo período, os donos da casa ampliaram a vantagem e venceram por 14 a 8, indo para o intervalo com o controle do jogo. No retorno, o Franca manteve o domínio, vencendo os dois últimos quartos por 24 a 15 e 30 a 20, consolidando o triunfo e garantindo seu 17º título paulista.

Os destaques mogianos da partida foram Dikembe André, com 14 pontos e oito rebotes, Felipe Ruivo, com 13 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, e Raffael Mencarini, cestinha da equipe com 19 pontos.

Mesmo com o revés, o Mogi encerra o estadual com uma campanha marcante e motivo de orgulho para a cidade e sua torcida. A equipe comandada por Fernando Penna voltou a disputar uma final após nove anos, coroando um trabalho de reconstrução que uniu jovens talentos e jogadores experientes em uma trajetória de superação e entrega.

“Estou muito orgulhoso do que construímos até aqui. Chegar a uma final depois de tanto tempo mostra o quanto esse grupo é comprometido e resiliente. Enfrentamos grandes equipes, evoluímos a cada jogo e representamos Mogi com garra e paixão. Esse vice-campeonato é fruto de muito trabalho e é só o começo de um novo ciclo para o nosso basquete”, destacou o treinador.

O Mogi Basquete agora volta suas atenções para o próximo desafio, a estreia no Novo Basquete Brasil (NBB). O time entra em quadra no dia 23 de outubro, contra o Minas, às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.