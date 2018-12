Mogi Basquete embarca nesta quinta para último jogo do 1º turno no Rio

Em quarto lugar no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil), o Mogi Basquete viaja nesta quinta-feira (13) para o Rio de Janeiro onde enfrentará o Vasco da Gama, na sexta, às 21h10, com transmissão ao vivo da Fox Sports. Com oito vitórias em 12 jogos, a equipe já está garantida na Copa Super 8, mas precisa vencer os cariocas para assegurar a quarta colocação na tabela para a segunda fase da competição e também poder mandar o primeiro mata-mata do torneio de fim de ano em casa.

A equipe fez o último trabalho coletivo na tarde desta quarta-feira no Ginásio Hugo Ramos. O técnico Guerrinha ainda não poderá contar com o ala-pivô Fabricio Russo, que está suspenso preventivamente por doping. Em uma audiência especial solicitada pelo clube nessa terça (11), em Brasília, para pedir a liberação do atleta até que ele seja julgado, os auditores do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) mantiveram a suspensão aplicada em outubro. O julgamento deve ser marcado para janeiro de 2019. Outro desfalque para o treinador será do ala-pivô José Carlos, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo durante os treinos e passará por exames.

A partida desta sexta também será a última do técnico Guerrinha no ano. O treinador passará por um procedimento cirúrgico para tratar um problema de sinusite na próxima segunda-feira (17). Com o processo de recuperação pós-operatório, ele estará de volta ao time apenas em janeiro. O auxiliar técnico Danilo Padovani, que já esteve à frente da equipe em outras ocasiões, assumirá o comando durante os treinos e também na Copa Super 8, que será realizada a partir do dia 20 de dezembro com os oito melhores classificados no primeiro turno.