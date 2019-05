Mogi Basquete embarca para Franca nesta quarta para jogos 2 e 3 da semifinal

O Mogi das Cruzes/Helbor viaja para Franca nesta terça-feira (7) pela manhã para encarar os donos da casa na quarta (8), às 19 horas, e na sexta (10), às 20 horas, pela sequência do playoff semifinal do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Os mogianos estão atrás na série e precisam vencer, pelo menos, um dos confrontos para fazer o jogo 4 em Mogi, na segunda, às 20 horas. As duas partidas serão transmitidas ao vivo pela ESPN.

O grupo voltou aos treinos nesta segunda-feira, com edição de vídeo e estatísticas, conversa no vestiário e depois trabalho de quadra para corrigir as falhas da derrota para os francanos no sábado (4).

“É um novo jogo, uma nova situação. Jogar em Franca é diferente do que jogar em casa, eles têm uma postura diferente também, mas vamos tentar, da melhor forma possível, impor o nosso jogo sobre o deles. Já tivemos alguns jogos contra eles com sucesso, não vitórias, em vários minutos da partida e é isso que a gente vai buscar”, destaca o técnico interino Cadum Guimarães, que substitui Guerrinha, suspenso no caso de doping do ala Shamell Stallworth, assim como o assistente Danilo Padovani.

Os jogadores sabem da dura missão que terão para reverter essa série. O Sesi/Franca perdeu apenas um jogo em casa neste NBB, para o Botafogo na fase regular. “Lá temos de afinar mais ainda. Esses erros que a gente cometeu aqui se tivermos lá será ainda mais difícil de recuperar. Isso que temos que afinar e trabalhar para o jogo 2 para entrar com a cabeça boa. Precisamos de uma ou duas vitórias lá, que seria o ideal, mas temos totais condições de conseguir vencer lá”, ressalta o ala-pivô Luís Gruber.