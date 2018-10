Mogi Basquete encara Brasília nesta sexta no Hugão pelo NBB

O Mogi Basquete enfrenta o Universo/Caixa/Brasília nesta sexta-feira (26), às 21h10, no Ginásio Hugo Ramos pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). A partida, válida pela quarta rodada da competição, terá transmissão ao vivo da Fox Sports.

O técnico Guerrinha aproveitou os últimos quatro dias para ajustar a equipe para o duelo no Hugão. “Corrigimos a defesa, fizemos alguns movimentos novos e situações especiais de bola parada e, principalmente, as jogadas que a gente vinha fazendo que, com a sequência de jogos e de pouco treinamento, o jogador tende a cortar e não ter mais os passes nós trabalhamos isso também nesta semana”, explica o treinador.

O jogo desta sexta promete. Os mogianos vêm de triunfo sobre o Basquete Cearense e têm duas vitórias e uma derrota na competição. Já os brasilienses ainda não venceram neste NBB. “A gente está confiante. Será um jogo contra um rival que tem jogadores experientes também e sabem jogar. Treinamos muito bem esta semana e estamos prontos para o jogo de amanhã. Estamos vindo de um jogo que jogamos bem, melhoramos, e precisamos continuar trabalhando e evoluindo no dia a dia”, ressalta o armador Enzo Cafferata.

INGRESSOS

Os ingressos para o duelo estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping (apenas em dinheiro) e pelo site www.totalplayer.com.br/mogi a R$ 20, com direito à meia para estudantes, professores, idosos, deficientes e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes.