Mogi Basquete encara Franca nesta segunda no Hugão

A noite desta segunda-feira (19) será quente no Ginásio Hugo Ramos com o clássico entre Mogi Basquete e Sesi/Franca. A partida pelo NBB Caixa Novo Basquete Brasil) será às 20 horas e terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Liga Nacional de Basquete (@NBB).

As duas equipes vêm embaladas para o duelo. Os mogianos de três vitórias seguidas na competição e os francanos com a vaga conquistada para a final da Liga Sul-Americana, além de liderarem o NBB, com apenas uma derrota em oito jogos. Já o Mogi Basquete ocupa a quinta colocação, com seis vitórias em nove partidas.

“Franca vem bem, em uma sequência boa de jogos, na Sul-Americana também. Com certeza, será um jogo difícil e a gente precisa entrar muito concentrado para algumas coisas que a gente tem feito de errado em alguns jogos. Mas a equipe vem melhorando a cada dia, principalmente na parte defensiva. Tirando o último quarto do jogo contra o Minas, nós conseguimos fazer um jogo bem consistente defensivamente lá, como aqui contra o Bauru também. Agora é tentar aplicar isso contra o Franca”, ressalta o ala-pivô Luís Gruber.

“Será uma partida intensa. A gente sabe que Franca vem de um momento muito bom, mas nós também estamos crescendo na competição, estaremos dentro de casa e temos condições de conseguir essa vitória”, completa o ala Guilherme Filipin.

INGRESSOS

Os ingressos para esta partida estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi a R$ 10 mais dois quilos de alimentos não-perecíveis (exceto sal e açúcar). Os alimentos serão destinados a entidades sociais da cidade e devem ser entregues no Hugão, na entrada do jogo. Quem não quiser participar da ação paga o preço normal de R$ 20, com direito à meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi.