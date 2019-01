Mogi Basquete encara Joinville nesta quinta em Santa Catarina

Depois da estreia do returno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) em casa, o Mogi Basquete tem agora uma sequência de três jogos longe do Ginásio Hugo Ramos. O primeiro deles nesta quinta-feira (10), às 19h, contra o Joinville, em Santa Catarina. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Liga Nacional de Basquete (@NBB). Depois, o time viaja para Brasília (15) e Fortaleza (17).

O grupo chegou à cidade catarinense nesta quarta-feira e fez um treino leve agora à noite. Os mogianos ocupam o quarto lugar na competição, com dez vitórias em 14 jogos. Já o Joinville está na 11ª colocação, com apenas quatro triunfos em 13 partidas.

“Vai ser um jogo duro no Centro Esportivo deles. Será intenso e precisamos ganhar na intensidade, no físico, porque eles crescem muito jogando em casa, tem um bom aproveitamento na quadra deles, que tem umas referências diferentes da nossa. Temos que entrar focados e colocar bastante na disposição física para poder ganhar”, ressalta o pivô João Pedro, um dos destaques da vitória sobre São José na última segunda.

A equipe será comandada pelo assistente técnico Danilo Padovani, com apoio do supervisor Cadum Guimarães. O técnico Guerrinha não viajou com o time, porque ainda se recupera de uma cirurgia para tratar um problema de sinusite. Além do treinador, o time também terá os desfalques dos alas-pivôs Fabricio Russo, suspenso preventivamente, e José Carlos, que passará por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo, e do ala Guilherme Filipin, que se recupera de um problema renal.