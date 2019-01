Mogi Basquete encara o Basquete Cearense nesta quinta em Fortaleza

O Mogi Basquete tem mais um compromisso duro fora de casa nesta quinta-feira (17) contra o Basquete Cearense pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). A partida será em Fortaleza às 20h45 e terá transmissão ao vivo da BandSports. Os mogianos chegaram à capital cearense nesta quarta e fizeram um treino leve nesta noite no Ginásio Paulo Sarasate.

A equipe do técnico Guerrinha ocupa a terceira posição na competição, com 12 vitórias em 16 jogos, mesmos números do Paulistano/Corpore, mas com vantagem de ter vencido o rival no primeiro turno. O Basquete Cearense está na 12ª colocação do NBB. Apesar da posição do adversário desta quinta, o treinador espera um jogo duro e que a sua equipe reduza os altos e baixos dentro da partida para voltar com a vitória do nordeste.

“A gente espera outro jogo muito difícil, em função dos últimos jogos deles. Estão indo muito bem, fazendo bons jogos. Reintegraram vários jogadores, como o Bruno Fiorotto, o Paulinho e o Sualisson, que estavam fora do primeiro turno, mais os jogadores que eles tinham e formaram uma equipe que deu bastante química. É um time experiente, com jogadores para revezar, que vai jogar em casa e vem em um momento bom na competição, nos dois últimos jogos. Ganhou praticamente o jogo inteiro em Franca, em Bauru também fez um ótimo jogo e, em casa principalmente, também faz bons jogos. Então, precisamos tomar cuidado, melhorar os altos e baixos dentro da partida, começar bem e terminar bem como fizemos na última partida e, principalmente, na hora do revezamento, não ter uma queda grande para poder sustentar um bom jogo para sair com a vitória”, averte Guerrinha.

Reencontro

O Mogi das Cruzes/Helbor reencontra a torcida na segunda (21), às 20h, quando recebe o Minas Tênis Clube, no Ginásio Hugo Ramos. Os ingressos para este duelo estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping (apenas em dinheiro) e pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia) com valor promocional antecipado de R$ 10. No dia do jogo, o bilhete volta ao preço normal de R$ 20, com direito à meia entrada para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi, e será vendido na bilheteria do ginásio, a partir das 18h.