Mogi Basquete encara o Corinthians na capital nesta terça pelo Paulista

O Mogi Basquete vai a São Paulo nesta terça (11) enfrentar o Corinthians pelo returno do Campeonato Paulista. A partida será às 20h no Parque São Jorge e terá transmissão ao vivo da TV FPB no Youtube (GCS Sports). No primeiro turno, o time do técnico Guerrinha levou a melhor e venceu por uma diferença de 23 pontos jogando no Ginásio Hugo Ramos. Equipe mogiana ocupa a quinto lugar na classificação e o time da capital é o sétimo colocado.

Os mogianos fizeram o último trabalho tático de quadra no início desta noite no Hugão. Guerrinha aproveitou para trabalhar bastante o sistema ofensivo do Corinthians e o setor defensivo da equipe para o duelo desta terça. “Será um jogo muito difícil. O jogo no primeiro turno foi surpreendente e atípico, por conta da diferença que nós ganhamos deles e da forma como ganhamos. Produzimos muito e tiramos muitas coisas boas deles. Eu vejo o Corinthians com um potencial muito grande, bem diferente do que vem produzindo em termos de classificação, que não mostra esse potencial. Eles poderiam estar embolados com tudo mundo, porque não vejo muita diferença”, destaca o treinador.

Após as duas últimas derrotas em casa para Bauru e Paulistano, os jogadores querem aproveitar os últimos jogos da fase de classificação para subir na tabela e também chegar bem nos playoffs. “Tivemos uma conversa muito boa entre nós atletas e depois com a comissão. Precisamos corrigir muitas coisas, mas, principalmente, o aproveitamento. Jogando em casa e fazendo 60 pontos a gente não vai ganhar de ninguém. Caprichamos bastante nestes dias de treinamento e agora é ir muito focado nos três jogos desta semana para chegar bem nos playoffs. Tem cinco jogos para acabar a fase de classificação e precisamos acabar bem, com confiança, para entrar bem nos playoffs”, adverte o ala-pivô Fabricio Russo.

No Hugão

Na quinta (13), às 20h, o Mogi das Cruzes/Helbor recebe o São José e, no sábado (15), às 19h, o Osasco, no Hugo Ramos.