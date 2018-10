Mogi Basquete encara o Flamengo nesta terça no Rio pelo NBB

O Mogi Basquete está no Rio de Janeiro para duas partidas pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) nesta semana: contra o Flamengo, único invicto da competição, nesta terça (30), às 20h, e contra o Botafogo, na quinta (1º), no mesmo horário. A partida contra o rubro-negro será transmitida ao vivo pela ESPN.

Os mogianos embarcaram para a Cidade Maravilhosa na manhã desta segunda e fizeram um treino no início da noite na Arena Carioca 1. O técnico Guerrinha não contará com o ala Guilherme Filipin, que se recupera de um procedimento cirúrgico no sistema urinário, nem com o ala-pivô Fabricio Russo, suspenso preventivamente por doping. Por outro lado, o treinador terá o ala Shamell Stallworth, que sofreu um entorse no tornozelo direito na partida contra o Universo/Caixa/Brasília, na última sexta. O camisa 8, assim como o ala Gui Deodato, que sofreu uma pancada na coxa na mesma partida, foi poupado no treino desse domingo.

“A gente tem de saber jogar taticamente, ter estratégia para deixar o time da casa em dificuldade. Se deixarmos eles jogarem do jeito que gostam nós vamos ter muitas desvantagens. Nossa equipe joga bem fora de casa, apesar que jogaremos contra um elenco com uma rotação muito grande, com variações de opções táticas e a gente está limitado, mas eu acredito muito na superação do time”, destaca Guerrinha.

A partida contra o Flamengo marca o reencontro do pivô JP Batista contra o seu ex-clube pela primeira vez com a camisa do Mogi das Cruzes/Helbor. “Eu vou com a mentalidade de dar o meu melhor, como eu sempre fiz e tenho feito durante o ano, para ajudar a minha equipe, independente de onde eu esteja jogando. Será o primeiro jogo contra e tem aquele sentimento emotivo, com muitos amigos e caras familiares, mas já tive situações no passado e me dei bem. Vamos com uma mentalidade positiva e sabendo que são cinco contra cinco em quadra e vamos dar o nosso melhor para voltar com o resultado positivo”, adverte o camisa 13.

O Mogi Basquete tem três vitórias e uma derrota no NBB Caixa e ocupa a terceira colocação, atrás de Pinheiros (2º) e Flamengo (1º).