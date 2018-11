Mogi Basquete encara o Minas nesta terça em Belo Horizonte

O Mogi Basquete já está em Belo Horizonte para o duelo desta terça-feira (13) contra o Minas Tênis Clube. A partida pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) será às 20 horas, com transmissão ao vivo da ESPN.

O grupo chegou à capital mineira no início da tarde desta segunda e fez um trabalho na quadra no começo da noite. Os mineiros são os únicos invictos na competição jogando em casa, mas vêm de derrota para o Sendi/Bauru. Já os mogianos chegam para o confronto de vitória fora de casa contra o São José.

“A gente não está preocupado com invencibilidade deste ou daquele. Sabemos que todo jogo é difícil. Se estivéssemos jogando com eles aqui seria duro, jogando lá também é duro. A mesma chance de ganhar lá também teríamos em Mogi. Não acho nada diferente jogar em casa ou fora. O nosso time joga bem fora. A gente espera fazer um jogo mais consistente, diminuir o número de erros e melhorar a defesa sem a bola”, destaca o técnico Guerrinha.

“O time do Minas está super bem ofensivamente, mas eu acho que o nosso coletivo tem melhorado muito. Quem está vindo do banco está melhorando e isso vai ser a força do nossa equipe para os próximos jogos”, completa o ala Gui Deodato.

No Hugão

Depois do jogo desta terça, o Mogi das Cruzes/Helbor terá dois compromissos no Ginásio Hugo Ramos, contra Sendi/Bauru, na quinta (15), às 20h, e Sesi/Franca, na segunda (19), também às 20h. Os ingressos para estes dois jogos já estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi a R$ 10 mais dois quilos de alimentos não-perecíveis (exceto sal e açúcar) para cada partida. Os alimentos serão destinados a entidades sociais da cidade e devem ser entregues no Hugão, na entrada dos jogos. Quem não quiser participar da ação paga o preço normal de R$ 20, com direito à meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi.