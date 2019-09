Mogi Basquete encara o Paulistano neste sábado em São Paulo pelas quartas do Paulista

O playoff de quartas de final entre Mogi das Cruzes Basquete e Paulistano começa neste sábado (21), às 19h, no Ginásio Antonio Prado Júnior, em São Paulo. O primeiro duelo da série melhor de três partidas será transmitido ao vivo pela TV FPB no Youtube (GCS Sports).

Os outros dois jogos serão no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi, por conta da melhor campanha dos mogianos na fase classificatória. O jogo 2 será na quinta (26), às 20h, e a terceira partida, se necessária, no sábado (28), às 19h.

O grupo realizou o último treino técnico tático para a estreia no mata-mata nesta sexta no Hugão. O trabalho vem sendo feito sobre os pontos fortes e fracos do adversário e também em correções de posicionamento e jogadas da equipe. “A gente vem trabalhando, estudando, assistimos aos jogos deles contra Sorocaba. Sabemos da força, das qualidades e dos defeitos da equipe deles. Estamos finalizando a preparação e prontos para enfrentá-los. Será duríssimo, mas estamos prontos para buscar essa vaga”, destaca o armador Alexey Borges.

“A expectativa é sempre alta e muito pelo que a gente tem feito no campeonato até aqui. O Paulistano é uma equipe parecida com a nossa. É jovem, tem bastante intensidade na defesa, joga com transição, mas a nossa missão neste playoff é colocar mais ênfase no nosso jogo. Colocar a nossa defesa em prática, os nossos fundamentos que temos treinado em prática para levar vantagem já neste primeiro jogo na casa deles”, completa o ala-pivô Alexandre Paranhos.

INGRESSO

Quem quiser já pode garantir o ingresso para o jogo 2. O bilhete está à venda com valor promocional antecipado de R$ 10 no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi. No dia da partida, o ingresso voltará ao valor de R$ 20, com meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico, funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Crianças até seis anos não pagam.