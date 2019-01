Mogi Basquete encara o San Lorenzo na estreia da LDA nesta sexta

A primeira partida do Grupo C da Liga das Américas 2019 será um reencontro entre os finalistas da edição passada. O Mogi Basquete encara o atual campeão da competição, o San Lorenzo, da Argentina, nesta sexta (1º), às 19h40. A chave está sendo disputada em Valdivia, no Chile, e ainda tem o time da casa, o Ánimas, e o argentino San Martín de Corrientes.

O grupo chegou ao Chile nessa quarta-feira e fez um treino leve para soltar um pouco o desgaste da viagem e também como reconhecimento de quadra. Nesta quinta, a equipe realizou mais uma atividade no final da tarde como preparação para a estreia na competição.

“A gente já sabe a qualidade deles. Eles têm 10, 12 jogadores no mesmo nível, no jeito que jogam, na velocidade, com cada fazendo a sua função muito bem. Será um desafio difícil, mas para nós nada é fácil. Vai ser um bom jogo. Precisamos tirar algumas armas deles, principalmente o contra-ataque. Eles marcam forte, pegam a bola e saem com tudo. Precisamos jogar mais com as bolas de segurança, na hora que precisar correr, correr. Quando não der, não ir, porque senão dá um volume muito alto para eles e não pode”, explica o capitão Shamell Stallworth.

“É um time que está em uma fase muito boa. Vem há alguns anos fazendo as coisas bem. É tricampeão argentino, ganhou os últimos dez jogos, está em uma fase boa, mas será um bom jogo para nós”, completa o armador Enzo Cafferata.

Os mogianos voltam à quadra no sábado (2), às 22h, contra o Ánimas, e fecham o grupo no domingo, às 20h10, contra o San Martín. Os dois primeiros colocados avançam para a próxima fase. Os jogos devem ser transmitidos ao vivo pelo canal SporTV 3.

MAIS UMA

Esta será a terceira participação do Mogi das Cruzes/Helbor na Liga das Américas. Na primeira, em 2016, sob o comando de Danilo Padovani, o time ficou com o terceiro lugar. No ano passado, com o técnico Guerrinha, a equipe chegou à final inédita, ficando como segunda melhor das Américas do Sul e Central.