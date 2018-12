Mogi Basquete encara Paulistano nesta quinta pela Copa Super 8

Em partida única, Mogi Basquete e Paulistano/Corpore se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 20h15, no Ginásio Hugo Ramos, por uma vaga na semifinal da Copa Super 8. A competição de tiro curto terá quatro confrontos eliminatórios entre os oito melhores colocados no primeiro turno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) e dará ao campeão uma vaga na Liga das Américas, que tem previsão para começar no final de 2019. O clássico terá transmissão ao vivo da ESPN.

Os ingressos para o jogo estão à venda no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi com o valor promocional antecipado de R$ 10. Quem comprar online deve optar pela meia entrada para ter o benefício. Nesta quinta, a bilheteria abre às 18h e o valor volta ao preço normal de R$ 20, com direito à meia entrada para estudante, professor, idoso, deficiente físico e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi.

Sob o comando do assistente técnico Danilo Padovani, o grupo assistiu vídeo editado sobre o adversário e realizou o último treino tático/coletivo para o confronto na manhã desta quarta-feira no Hugão. “Por ser um campeonato curto, o importante é a vitória, independente da defesa. Com certeza, a defesa ganha não só jogo como campeonato. A gente está bem ciente disso. A nossa equipe está se preparando para este tipo de situação e esperamos fazer um bom jogo contra o Paulistano. Sabemos das armas deles, com jogadores de bastante qualidade. Não será um jogo fácil, mas vamos fazer de tudo para conseguir uma boa defesa, mas o mais importante é sair com a vitória”, adverte Padovani.

A partida marca o reencontro entre os finalistas da última edição do NBB e também coloca em quadra uma rivalidade que se acentuou entre as duas equipes nos últimos anos. “É um torneio curto, com chance de conseguir uma vaga para a Liga das Américas e o nosso time está muito animado e bem concentrado. A rivalidade existe, da final do ano passado e de outros anos, e isso é bom. Todo mundo gosta de jogar com essa pressão que te força a dar o melhor. A gente vem treinando forte nesta semana e estamos preparados”, ressalta o ala-pivô Luís Gruber.

Desfalques

O Mogi das Cruzes/Helbor nãoterá o técnico Guerrinha no banco de reservas. O treinador passou por um procedimento cirúrgico para tratar um problema de sinusite nesta semana e só voltará à equipe em janeiro. A cirurgia, feita pelo chefe da equipe de otorrinolaringologia do Hospital Santana, o médico Mohamad Saada, foi um sucesso e Guerrinha já está se recuperando em casa. Além dele, também não estarão em quadra os alas-pivôs Fabricio Russo, que está suspenso preventivamente por doping, e José Carlos, que sofreu uma pancada no joelho esquerdo durante os treinos e deve voltar em janeiro.